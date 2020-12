Em duelo com Messi, Cristiano Ronaldo faz 2 de pênalti

A última rodada da fase de grupos nesta terça-feira (08), no Camp Nou, da Champions League foi marcada pelo reencontro em campo dos craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em disputa pela liderança do grupo G. Entretanto, o português se deu melhor, com dois gols de pênalti e a vitória por 3 a 0 do time italiano.

Este foi o jogo de número 36 entre a dupla. A primeira vez que se encontraram foi em 2008, na Champions, em duelo entre Barcelona e Manchester United, onde a equipe inglês saiu vitoriosa.

Barcelona e Juventus na Champions League

Com os holofotes de todo o mundo acompanhando o reencontro dos astros, a partida começou eletrizante. Assim, Cristiano foi o responsável pela primeira tentativa do time italiano. Porém, aos 13 minutos, o português foi derrubado na área por Araújo e o árbitro marcou penalidade. Cobrando, Cristiano marcou e abriu o placar do jogo.

A equipe da Catalunha foi pra cima, principalmente com Messi, mas na maioria das vezes o argentino esbarrou na defesa da Juve e no astro da partida: o goleiro Buffon, imbatível. Assim, aos 20 minutos, a Juventus aproveitou e ao receber passe de Cuadrado, o jovem McKennie, em belo voleio, ampliou o resultado.

Pjanic, Messi e Alba levaram perigo, mas, novamente, acabaram detidos por Buffon.

Na segunda etapa, o Barcelona voltou melhor, pressionando mais e tentando arriscar nas chances que surgiam. Mas, aos 7 minutos, o VAR checou uma possível mão na bola de Lenglet. E assim, o juiz concedeu mais um pênalti, com Cristiano Ronaldo marcando o seu segundo gol no jogo e o terceiro da Velha Senhora.

Até o final da etapa, Griezzman, Pjanic, Messi, Puig e Braithwaite tiveram oportunidade de diminuir o resultado, mas não conseguiram, terminando assim em 3 a 0 no Camp Nou, pela sexta e última rodada da Champions League. Dessa maneira, não sabemos quando veremos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo jogando um contra o outro novamente.

Escalações:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Ronaldo Araújo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong, Trincão, Messi, Pedri; Griezmann.

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, McKennie, Arthur, Ramsey, Alex Sandro; Morata, Cristiano Ronaldo.

Então, como ficou o grupo G na Champions?

Com a vitória de hoje, a equipe italiana empatou com o Barcelona, tendo quinze pontos no grupo, mas terminou em primeiro lugar já que marcou três gols, decidindo a diferença. Com isso, a equipe ganha vantagens como jogar em casa na partida de volta e evitar de pegar clubes que também passaram em primeiro, ou seja, fortes.

Para o Barcelona, a situação é complicada, já que deve pegar um adversário difícil nas oitavas.

Enquanto isso, o Dínamo de Kiev terminou em terceiro, com quatro pontos e a vaga para a Liga Europa e Ferencváros, com um, eliminado.

Próximos jogos de Barcelona e Juventus

Pelo Campeonato Espanhol, a equipe culé recebe o Levante no domingo (13), às 17h, pela décima terceira rodada. Enquanto isso, a Juventus visita o Genoa também no domingo, às 14h, pela décima primeira rodada.