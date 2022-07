Camisa 7 do Corinthians terá novo dono; saiba quem é o jogador

A camisa 7 do Corinthians terá novo dono. Yuri Alberto, nova contratação do clube, vestirá a numeração a partir de julho de 2022. Isso porque Luan, antigo dono da camisa, está sem jogar por mais de cento e cinquenta dias. Agora, o Corinthians optou por realizar a troca entre os jogadores. Entenda como aconteceu e quando Yuri deve jogar pela primeira vez no novo time.

Quem é o novo camisa 7 do Corinthians?

Yuri Alberto é o novo dono da camisa 7 do Corinthians. A informação foi dada pelo jornalista da Band, Chico Garcia, e confirmada pelo portal GE.

Luan é quem vestia a numeração no elenco do Timão. No entanto, o atacante não joga desde 19 de fevereiro de 2022, ainda pelo Campeonato Paulista. Os problemas técnicos dentro de campo e lesões foram as principais decisões que retiraram o atleta dos gramados. Segundo o portal ESPN, Luan sofre com uma dor na região do quadril e, por isso, tem dificuldades para jogar.

Desde que Vitor Pereira assumiu, ele só integrou o plantel de jogadores na primeira partida contra a Portuguesa (RJ) na Copa do Brasil, ficando no banco, pela terceira fase.

Yuri Alberto foi apresentado em 8 de julho na Neo Química Arena, com a presença da torcida em peso no treinamento aberto. Oficializado no BID da CBF, o jogador deve estar em campo contra o Coritiba na quarta-feira, 20 de julho, na Neo Química Arena diante do Coritiba, pela 18ª rodada do Brasileirão às 2h130 (horário de Brasília).

O novo camisa 7, inclusive, será inscrito na Libertadores com esse mesmo número, enquanto Luan, segundo o portal GE, teve a sua inscrição retirada.

Yuri, no Inter, usou a camisa 11, enquanto no Zenit vestiu a 9.

Informação que recebi agora é que Yuri Alberto vestirá a camisa 7 hoje na sua estreia diante do Coritiba. — chicogarciaa (@chicogarciaa) July 20, 2022

Yuri Alberto no Corinthians

O atacante de 21 anos foi contratado pelo Corinthians por empréstimo de um ano com Zenit, clube da Rússia, com o contrato válido até o meio do ano de 2023. Além disso, a negociação com o Zenit também envolveu Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan.

Yuri começou nas categorias de base do Santos, onde só foi utilizado em 2020, marcando um gol em 16 partidas com a camisa do Peixe. Naquele mesmo ano, transferiu-se para o Internacional em 2020 onde permaneceu por dois anos com 85 partidas e trinta gols marcados, segundo o portal de dados do Transfermarket.

No finalzinho de 2021 para 2022, ele foi para o Zenit, na Rússia, participando da conquista do título no Campeonato Russo, mas jogando apenas quinze partidas e 6 gols por conta das invasões russas na Ucrânia em fevereiro.

Yuri foi contratado pelo Corinthians para suprir a ausência de Jô, depois que o jogador foi desligado do clube por sua indisciplina com os treinos e dentro de campo, principalmente.

Camisas 7 da história do Corinthians

A camisa 7 do Corinthians tem um grande peso. Em toda a história do clube, jogadores importantes vestiram o número dentro de campo.

O mais lembrado pelo torcedor, com certeza, é Marcelinho Carioca. O jogador tinha acabado de deixar o Flamengo em 1994 para vestir as cores do Timão. Em todas as passagens, Marcelinho vestiu o mesmo número: o 7.

Paulo Nunes também aparece na lista, entre o ano de 2001. Com a sua saída, ele passou a camisa para Deivid. Também constam na lista Leandro Guerreiro, Guilherme Alves, Robert, Martínez, Luan e Alexandre Pato.

Elias foi um grande jogador vestindo a numeração. Ele vestiu a camisa em todas as passagens que teve no clube alvinegro, em 2015, 2016, passando-a para Jô até 2018.

O atacante deixou o clube e passou o número para Jonatas, que não teve êxito no Corinthians. Depois, Sornoza herdou a camisa, campeão paulista em 2019. Daí por diante, Luan assumiu a camisa 7 do Corinthians.

