Que horas é o jogo do Corinthians x Água Santa no Paulistão 2023

Depois de estrear com derrota, o Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. O elenco vai enfrentar o Água Santa às 19h30 (Horário de Brasília) pela segunda rodada, com o jogo do Corinthians na Neo Química Arena, capital paulista. Descubra onde assistir ao jogo do Timão hoje

Quem vai apitar o jogo do Corinthians hoje vai ser Thiago Luis Scarascati. Os assistentes vão ser Alex Ang e Bruno Silva de Jesus. O quarto árbitro designado foi Rodrigo Santos.

O responsável pelo VAR será José Claudio Rocha, enquanto o assistente é Fabrício Porfirio.

Onde assistir jogo do Corinthians hoje no Paulistão

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão vai passar no Premiere às 19h30.

O pay-per-view transmite com exclusividade o jogo entre Corinthians e Água Santa nesta quarta-feira, disponível em operadoras de TV por assinatura. Para adquirir o pacote de canais o torcedor deve pagar em valor extra a plataforma.

Se não for assinante da TV paga, dá para comprar o pacote avulso dos canais através dos serviços de streaming GloboPlay e Amazon Prime.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul acompanham a partida a partir das 18h30, horário local.

Como assistir jogo do Corinthians hoje online?

Para quem quer acompanhar o jogo do Corinthians hoje online é só sintonizar no Paulistão Play.

A plataforma de streaming está disponível no site da Federação Paulista de Futebol ou através do aplicativo para celular ou tablet. O torcedor deve acessar a plataforma, se cadastrar com email, nome completo e senha.

Alguns jogos estão disponíveis de graça, mas o serviço pode deixar de passar alguns dos grandes embates.

Horário: 19h30

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Corinthians x Água Santa

Jogando fora de casa, o Corinthians acabou derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 na rodada de estreia do Campeonato Paulista. Sem pontos marcados, o alvinegro está na lanterna do grupo B.

Para brigar pela classificação na temporada, o time precisa se impor nesta quarta-feira e buscar a primeira vitória na competição estadual.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Maycon, Giuliano; Róger Guedes e Júnior Moraes.

Do outro lado, o Água Santa também estreou com derrota no Paulistão. Em casa, a Ferroviária levou a melhor por 3 a 1 em cima dos anfitriões. Com o resultado, o time amarelo ocupa a lanterna do grupo B, sem pontos marcados.

O time pode virar o jogo se pontuar nesta quarta-feira.

Escalação do Água Santa: Gabriel Mesquita; Reginaldo, Didi, Patrick Brey; Kady, Thiaguinho, Igor Henrique, Luan Dias; Bruno Xavier, Júnior Todinho e Lucas.

Grupo do Timão

O Corinthians está no grupo C no Campeonato Paulista ao lado de São Bento, Ferroviária e Ituano.

Assim como manda o regulamento da competição, o Timão não pode jogar contra essas três equipes na primeira fase. Cada um dos participantes vai enfrentar por 12 rodadas em pontos corridos os participantes dos outros grupos.

Ao fim da fase de grupos, os dois melhores de cada grupo se enfrentam nas quartas de final em partida única.

GRUPO C

1 São Bento - 4 pontos

2 Ferroviária - 3 pontos

3 Ituano - 1 ponto

4 Corinthians - 0 pontos

