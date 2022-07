Corinthians classificado: Timão chega às quartas da Libertadores

A estrela de Cássio brilhou mais uma vez para deixar o Corinthians classificado para as quartas de final da Libertadores! Nesta terça-feira, 5 de julho, o Timão venceu o Boca Juniors em La Bambonera, em Buenos Aires, em disputa de pênaltis emocionante sob o placar final de 5 x 6, após um jogo difícil no tempo regulamentar. Veja os gols do Corinthians e como foi a partida.

Já classificado, o Corinthians aguarda o resultado entre Flamengo ou Tolima para saber quem vai enfrentar nas quartas da competição.

Corinthians classificado nas quartas da Libertadores 2022

Com o Corinthians classificado na Libertadores, só resta ao torcedor alvinegro comemorar. Sob o domínio e pressão total do Boca Juniors em toda a partida, a partida não saiu do zero em nenhum dos lados, seguindo para a disputa de pênaltis, já que não tem prorrogação no torneio da Conmebol.

Na briga entre Cássio x Rossi, foi o brasileiro quem levou a melhor para ser o protagonista de mais um capítulo na história do clube paulista.

Confira os melhores momentos da partida entre Boca Juniors e Corinthians na volta das oitavas da Libertadores na terça-feira, 5 de julho.

Como foi o jogo do Boca Juniors x Corinthians classificado na Libertadores?

Clima de final em La Bambonera, com o espaço lotado de argentinos, era hora da decisão. De um lado o Boca Juniors, seis vezes campeão da Libertadores e favorito no confronto. Do outro o Corinthians, em busca do segundo título da competição vindo de goleada no fim de semana.

O primeiro tempo mostrou uma superioridade do Boca Juniors em cima do Corinthians. Villa, Advíncula e Fabra foram os responsáveis pelas melhores oportunidades do clube argentino nos minutos iniciais, esbarrando em uma defesa prestativa e muito efetiva dos brasileiros.

Benedetto chegou muito bem em todas as jogadas e chances que teve para abrir o placar, mas erros na finalização impediam o atleta. O Corinthians sequer chegou até a zona de defesa rival. Foi aí que, com o auxílio do VAR, o pênalti foi marcado para o Boca após falta de Raul Gustavo em cima de Fernández.

O atacante Benedetto fez questão de cobrar para se redimir com a torcida. No entanto, o atleta que estava completando 100 jogos pelo Boca, acertou a trave do Corinthians. Veja o momento a seguir.

Benedetto, completando hoje 100 jogos pelo Boca, teve a chance de abrir o placar cobrando pênalti, mas acertou a trave do Corinthians!#Libertadores pic.twitter.com/LUxfvy6ikR — Goleada Info (@goleada_info) July 6, 2022

Até o finalzinho do primeiro tempo o Boca continuou pressionando e impedindo o Corinthians de jogar com a sua marcação efetiva. Ao mesmo tempo, o time argentino também apresentava falhas principalmente na finalização do gol de Cássio. O Timão, por fim, não atacou uma vez sequer.

No segundo tempo a história se repetiu. Os anfitriões dominaram os gramados de La Bambonera, chegando com extrema facilidade na defesa corintiana. Benedetto, o vilão da partida até aqui, chegou muito bem aos 13 minutos, até mandar a bola por cima do gol de Cássio.

Do outro lado, o Corinthians mais uma vez pouco fez em campo. O técnico Vitor Pereira chegou a fazer três substituições seguidas, mas nada mudou. Todas as tentativas foram em vão. No finalzinho da segunda etapa regular, Romero teve a melhor chance mas também acertou longe do gol.

DISPUTA DE PÊNALTIS COM CORINTHIANS CLASSIFICADO

Com o empate sem gols, era hora de disputa de pênaltis, como manda o regulamento. De um lado o gigante Cássio e, do outro, o experiente Rossi.

Do lado da torcida argentina, a pressão era gigantesca aos brasileiros. Rojo abriu as cobranças e acertou em cheio as redes. Fábio Santos respondeu e acertou. Izquierdoz cobrou para o Boca e marcou, Cantillo fez o mesmo para o Corinthians.

Foi aí que Villa, do Boca, viu o goleiro Cássio pegar a bola. No minuto seguinte, Raul Gustavo também teve a bola defendida por Rossi, por 2-2 na disputa. Pol Fernández respondeu com gol para os argentinos, enquanto Bruno Melo perdeu o chute ao Timão.

Na sequência, o inesperado. Benedetto cobrou o segundo pênalti e, mais uma vez, errou. Daí, Roger Guedes acertou para equilibrar a disputa.

Romero, do Boca, acertou, com placar em 4×3 aos argentinos. Roni descontou, Varela também para o Boca Juniors, e Lucas Piton marcou.

Chegou o momento em que Ramírez, dos argentinos, perdeu o chute e viu Cássio defender.

Para terminar a disputa, Gil, medalhão do clube, fez o placar ficar em 5×6 para ver o Corinthians classificado nas quartas da Libertadores!

🔥 O pênalti que definiu a classificação! 😍📹 É do Gil. É do @Corinthians! 🏆 Timão nas quartas de final da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/UsOTmqAtz7 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 6, 2022

Confira a disputa de pênaltis entre Boca e Corinthians classificado na Libertadores.

Quando vai ser as quartas de final da Libertadores?

Os jogos das quartas de final da Libertadores serão realizados em 2, 3 e 4 de agosto (ida) e nos dias 9, 10 e 11 de agosto (volta), ainda sem horário definido.

Assim como as oitavas de final, as quartas também são jogadas no sistema de ida e volta, onde o time com a melhor campanha tem o direito de decidir em casa. O chaveamento já está definido pela Conmebol.

Dessa vez, seguindo o caminho de cada um pela tabela, resta apenas saber o horário, local e a arbitragem no calendário oficial da Libertadores.

Confira todos os possíveis jogos das quartas de final na Libertadores 2022 e quais já estão certos.

Athletico PR x Fortaleza/Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras/Cerro Porteño

Tolima/Flamengo x Corinthians

Vélez/River Plate x Talleres/Colón

+ Como funciona o critério de gol fora de casa na Libertadores 2022?