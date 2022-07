Gol fora na Libertadores: quais são as regras em 2022?

Existe a regra de gol fora na Libertadores? Depois de tantas mudanças em 2022, a dúvida fica no ar para alguns torcedores. Desde a decisão da Conmebol de excluir o gol qualificado de algumas competições, as regras da Copa da Libertadores passaram por mudanças que geraram dúvidas, por isso entenda como funcionará o novo critério de desempate na competição.

Critério de desempate: gol fora na Libertadores valerá?

A regra de gol fora na Libertadores, durante muitos anos, foi utilizada como um critério de desempate na maioria das competições de futebol. O peso de marcar fora trazia vantagem esportiva para o time visitante e podia decidir o resultado final da classificação. Dessa forma, a Conmebol decidiu excluir o gol fora de todas as suas competições.

Segundo o presidente da instituição, Alejandro Domínguez, a decisão segue a justificativa de que, dessa forma, haverá mais “justiça esportiva”. Assim, os gols convertidos como visitantes não serão mais considerados como fator de desempate e trará equilíbrio à disputa, principalmente nas fases finais das competições, tendo o mesmo peso de um gol de mandante.

Mas, o gol fora na Libertadores, foi extinto completamente? Como a Copa da Libertadores é a principal competição organizada pela Conmebol, ela também está submetida às decisões da instituição. No regulamento atual, os critérios de desempate são “diferentes” para cada fase. Apesar do gol fora, ou também chamado de gol qualificado, não servir mais como critério de desempate, ele tem alguma “participação” nas regras finais, mas praticamente nunca são usadas.

Segundo o regulamento, durante a fase de grupos, os quatros critérios importantes de desempate são:

l – saldo de gols;

Il– maior número de gols marcados;

Ill – maior número de gols marcados como visitante;

Illl– melhor posição no ranking de clubes da Conmebol de 2022

Dessa forma, o gol qualificado não foi abolido 100% da regra da Libertadores, mas será muito difícil de recorrer a esse critério, pois ele é o penúltimo a ser avaliado em caso de igualdade de pontos.

Nova regra: quantas mudanças pode fazer na Libertadores?

Não apenas a norma de gol fora na Libertadores mudou, mas também as regras de substituições dentro de campo. Tanto a Copa da Libertadores quanto a Sul-Americana irão permitir cinco substituições durante uma só partida.

A decisão foi tomada em decorrência da pandemia do Covid-19, depois de vários clubes questionarem a dificuldade que enfrentavam quando atletas ficavam doentes ou não estavam em sua plenitude física para entrar em campo. Antes, eram autorizadas apenas três substituições ao longo do jogo.

Até então a medida era temporária, no entanto, em 2022, ela foi aprovada em caráter definitivo pela FIFA junto a International Football Association Board (IFAB).

De acordo com a nova regra aplicada, as cinco alterações devem ser realizadas em apenas três paralisações durante a partida, ou no intervalo do jogo. Além dessas substituições, uma alteração extra é permitida em caso de partidas que vão para prorrogação.

Qual a vantagem de ter a melhor campanha na Libertadores ?

Adquirir vantagem e fazer uma boa campanha desde a primeira rodada é fundamental. Aquelas equipes que obtiverem melhor desempenho, têm benefício competitivo na fase de mata-mata, pois, podem jogar em casa as partidas decisivas.

Na fase de grupos da Copa da Libertadores, as 32 equipes são divididas em oito quadrangulares e jogam seis partidas com direito a turno e returno. Para a fase seguinte, avançam os dois melhores de cada grupo.

Depois da fase eliminatória, os times jogam as oitavas, quartas e semi, e seguem para a final os dois times restantes do mata-mata. Apenas a partida de decisão acontece em jogo único, em sede previamente estabelecida pela Conmebol.

Quando será a final da Libertadores 2022?

Iniciada nos primeiros meses de cada ano, a Copa Libertadores se estende durante toda a temporada no calendário esportivo da América do Sul. Porém, especialmente neste ano, a competição continental chegará ao fim um pouco mais cedo.

Enquanto nos anos anteriores a Libertadores se encerrou ao final de novembro – precisamente desde 2017 quando passou a contar com mais equipes participantes – em 2022, o fim será na metade de outubro.

A mudança no calendário da Libertadores ocorreu devido à realização da Copa do Mundo 2022. Especialmente nesta edição, o Mundial será realizado entre os meses de novembro e dezembro, no Catar, o que forçou a Conmebol a apertar as datas de jogos das Copas Libertadores e Sul-Americana.

Assim, a final da Libertadores 2022 será no dia 29 de outubro, cerca de um mês antes do que foi na temporada anterior.

A sede da final da Libertadores também já foi previamente estabelecida. O estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, recebe a grande decisão em jogo único.

Com capacidade para cerca de 57 mil pessoas, o Monumental já recebeu finais de Libertadores em 1990 e 1998, além de ter sediado a Copa América em 1993, quando o estádio tinha pouco mais de cinco anos de construído.