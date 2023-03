Qual é o grupo do Corinthians na Libertadores 2023?

A campanha do Corinthians em busca do bicampeonato da Taça Libertadores da América terá início já na próxima semana. Na quinta-feira, 06 de abril, às 19h (horário de Brasília), o Timão terá seu primeiro compromisso. O duelo será fora de casa, contra o Liverpool, do Uruguai.

Grupo do Corinthians está na Libertadores?

A principal competição entre clubes da América do Sul está com seus 8 grupos definidos. São 4 equipes em cada. Os dois melhores avançam para as oitavas de final do torneio. Nesta primeira fase, serão 6 partidas ao total, com turno e returno.

O Corinthians estava no pote 2 e por isso não é cabeça de chave. O time comandado por Fernando Lázaro conheceu os rivais que enfrentará na primeira fase do torneio.

O Timão está no grupo E, e se quiser avançar para a próxima fase em busca da Glória Eterna, terá que passar pelo Independiente del Valle, companheiro de chave do alvinegro e atual campeão da Sul-Americana.

Conheça o grupo do Corinthians -

Grupo E:

Independiente del Valle (EQU)

Corinthians

Argentinos Juniors (ARG)

Liverpool (URU)

Na quinta-feira, 06 de abril, às 19h (horário de Brasília), o Timão terá seu primeiro compromisso. O duelo será fora de casa, contra o Liverpool, do Uruguai.

VEJA: Como assistir os jogos da Libertadores 2023 no Paramount+

Confira o calendário do Corinthians na Libertadores

1ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Liverpool (URU) x Corinthians

Data: 06 de abril, quinta-feira.

Estádio: Estádio Centenário – Montevidéu, Uruguai.

Horário: 19h – Horário de Brasília.

2ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Argentinos Juniors (ARG)

Data: 19 de abril, quarta-feira.

Estádio: Neo Química Arena.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília.

3ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Independiente del Valle (EQU).

Data: 02 de maio, terça-feira.

Estádio: Neo Química Arena.

Horário: 21h00 – Horário de Brasília.

4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Argentinos Juniors (ARG) x Corinthians.

Data: 24 de maio, quarta-feira.

Estádio: Estádio Diego Armando Maradona – Buenos Aires, Argentina.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Independiente del Valle (EQU) x Corinthians.

Data: 08 de junho, quinta-feira.

Estádio: Estádio Banco Guayaquil – Quito, Equador

Horário: 19h - Horário de Brasília

6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Liverpool (URU)

Data: 28 de junho, quarta-feira.

Estádio: Neo Química Arena

Horário: 21h30 – Horário de Brasília

CONFIRA O CALENDÁRIO DA LIBERTADORES