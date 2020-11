Corinthians x Internacional: saiba onde assistir o duelo deste sábado

Logo depois de perder o jogo de ida da Copa do Brasil para o América Mineiro, na quarta-feira (28), o Timão volta a Neo Química Arena, neste sábado (31), às 19h, mas desta vez para jogar pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians x Internacional duelam pela 19ª rodada do Brasileirão, e o time de Mancini precisa da vitória para escapar da parte de baixo da tabela.

No entanto, para o Colorado, líder da competição, os três pontos podem deixar a equipe na liderança isolada, visto que a equipe no momento possui os mesmos 35 pontos que o Flamengo. Mas, os gaúchos levam vantagem no critério de desempate pelo saldo de gol superior aos dos cariocas. Enquanto o Inter tem +15, o Rubro-negro está com +11.

Desempenho ruim do Corinthians no Brasileirão 2020

O Corinthians terá no Brasileirão desta temporada a sua segunda pior pontuação num primeiro turno, desde que a competição passou a ser disputada por 20 equipes, em 2006.

Justamente no primeiro ano do Brasileirão com 20 clubes, foi quando o Timão teve o seu pior primeiro turno. Naquela ocasião, a equipe somou apenas 20 pontos nas 19 primeiras partidas, e fechou a primeira metade do campeonato em 18ª.

Atualmente com 21 pontos nas 18 primeiras rodadas, no jogo entre Corinthians x Internacional, o Timão chega com chance de igualar a sua atual segunda pior marca. No ano de 2012, a equipe do Parque São Jorge somou 24 pontos no primeiro turno.

O desempenho atual é tão ruim, que então chega a ser pior que o de 2007, quando o Corinthians caiu para a Segundona. À época, o Timão somou 26 pontos no primeiro turno, mas acabou caindo para a Série B.

Onde assistir Corinthians x Internacional?

A partida não terá transmissão da TV aberta, mas o Premiere exibe o jogo para todo o Brasil no pay-per-view.

Luis Roberto narra a partida, mas com comentários de Ricardinho e Pedrinho.