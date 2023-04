Demitido! Fernando Lázaro não é mais técnico do Corinthians

Após cinco meses, Fernando Lázaro não é mais técnico do Corinthians. O clube paulista anunciou nesta quinta-feira, 20 de abril, que Lázaro, cria do Timão, não é mais o responsável por comandar o elenco. Os auxiliares Thiago Larghi e Luciano Dias também foram desligados.

Por que Fernando Lázaro saiu do Corinthians?

A derrota para o Argentinos Juniors, na segunda rodada da Libertadores na Neo Química Arena, foi a bomba que levou a demissão de Fernando Lázaro do Corinthians. Somado a isso, o futebol do grupo também não agradou os torcedores, além da falta de reforços e desorganização.

Este é apenas o primeiro trabalho profissional de Fernando Lázaro. O profissional deixou a função de interino para assumir o elenco, mas o resultado não foi o esperado. Torcedores criticaram o trabalho de Lázaro desde que assumiu, em novembro do ano passado.

Confira o anúncio da demissão de Lázaro do Corinthians:

"Nesta quinta-feira (20), o técnico Fernando Lázaro deixou o cargo de treinador do Corinthians. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despendem e não fazem mais parte da comissão técnica. O Corinthians agradece aos profissionais por toda contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência das carreiras", diz o comunicado.

Fernando Lázaro deixa o comando técnico do Corinthians Saiba mais: https://t.co/x6ZOZ31RCc pic.twitter.com/mfrdOb75ag — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2023



O início de temporada do Corinthians não foi do jeito que o torcedor gostaria. No Campeonato Paulista, o elenco perdeu nos pênaltis para o Ituano nas quartas de final.

Na Copa do Brasil, o time paulista perdeu o primeiro jogo contra o Remo na terceira fase, fora de casa. Na Libertadores, por outro lado, estreou com vitória diante do Liverpool do Uruguai mas perdeu para o Argentinos Juniors dentro de casa.

Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Timão quer brigar pelo título. Contra o Cruzeiro na primeira rodada, o clube ganhou por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Quem pode ser o novo técnico do Corinthians?

Com a demissão de Fernando Lázaro, nomes como Tite, Rogério Ceni, Roger Machado, Lisca, Vanderlei Luxemburgo e até Vitor Pereira estão livres no mercado. A diretoria do Timão ainda não acertou o substituto, mas segundo os jornalistas Bruno Cassucci e Marcelo Braga do portal GE, o sonho do clube é Tite, ídolo da Gaviões.

No entanto, o ex-técnico da Seleção Brasileira teria dito que não quer assumir nenhum time no Brasil, conforme indicou o GE.

Com isso, nomes como o de Roger Machado, Vanderlei Luxemburgo, Cuca, e até Lisca.

