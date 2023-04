Quando Dorival Júnior estreia no São Paulo em 2023?

O São Paulo bateu o martelo. Depois de desligar Rogério Ceni da função, Dorival Júnior é o novo técnico do Tricolor, de acordo com o portal GE. Esta vai ser a segunda passagem de Dorival no clube e, desta vez, a expectativa para a conquista de títulos é alta. Saiba quando vai ser a estreia do treinador.

O último trabalho de Dorival Júnior foi no Flamengo, responsável por conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil na temporada 2022. A diretoria desligou o comandante para contratar o português Vítor Pereira.

Esta vai ser a segunda vez de Dorival no São Paulo. Ele treinou o time paulista em 2017 e 2018, quando coincidentemente substituiu Rogério Ceni.

Dorival Júnior estreia no São Paulo pelo Brasileirão

Segundo o portal GE, o técnico Dorival Júnior pode estrear no comando do São Paulo no próximo sábado, 22 de abril, contra o América Mineiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O duelo vai ser no Morumbi, às 18h30.

O torcedor são paulino pode chamar Dorival Júnior de treinador neste momento. De acordo com os jornalistas Eduardo Rodrigues, José Edgar de Matos e Leonardo Lourenço do GE, o contato entre o São Paulo e Dorival aconteceu ontem, assim que Rogério Ceni foi demitido.

Na manhã desta quinta, 20/04, representantes do técnico se reuniram com a diretoria do Tricolor, que finalizaram o contrato.

Como foi a primeira passagem de Dorival no Tricolor?

Dorival Júnior chegou ao São Paulo em julho de 2017 para substituir Rogério Ceni. Assim que parou de jogar, o ex-goleiro e ídolo do clube assumiu o seu primeiro trabalho como treinador, mas não teve bons resultados.

O profissional não conquistou títulos com o Tricolor. Segundo dados do portal O Gol, foram 40 partidas com 17 vitórias apenas. No Campeonato Paulista de 2018, o São Paulo foi eliminado na semifinal pelo Corinthians, enquanto não brigou por títulos em torneios.

O feito de Dorival foi conseguir salvar o São Paulo de um provável rebaixamento em 2017.

Campanha do São Paulo em 2023

A temporada do São Paulo é bastante regular, mas não anima o torcedor. O time disputa a Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileirão.

No Campeonato Paulista foi eliminado nas quartas de final para o Água Santa. Na Copa do Brasil o time estreou na terceira fase com empate diante do Ituano, enquanto no Brasileirão perdeu para o Botafogo fora de casa.

Pela Copa Sul-Americana, o time faz bonito. Ganhou do Tigre na primeira rodada e derrotou o Puerto Cabello na segunda rodada. Mesmo com o bom desempenho no torneio internacional, a diretoria optou por Rogério Ceni do cargo de treinador.

A expectativa é que Dorival Júnior repita o trabalho que teve no Flamengo no fim de 2022, responsável por ganhar a Copa do Brasil e Libertadores.

