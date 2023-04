Democracia Corinthiana estampa nova camisa do Corinthians 2023

Confira as imagens da nova camisa do Corinthians 2023. Foto: Reprodução @Corinthians Twitter

O Corinthians revelou na tarde desta quinta-feira, 13 de abril, as novas camisas para a temporada 2023. Os mantos são uma forma de homenagear os 40 anos da Democracia Corinthiana, época que ficou marcada na história do clube paulista. A camisa do Corinthians já está à venda no site da Nike e também nas lojas do Timão.

Para comprar a nova camisa do Corinthians, o torcedor terá que desembolsar R$ 299,99 tanto no primeiro como no segundo uniforme masculino ou feminino. Os shorts estão disponíveis pelo mesmo valor, com diferença para peças infantis.

Nova camisa do Corinthians 2023 é inspirada em Democracia Corinthiana

A Democracia Corinthiana é um dos grandes momentos na trajetória do Corinthians. Em 1980, o Timão comemorou o bicampeonato do Paulistão, além do movimento democrático criado por jogadores. Por isso, em parceria com a Nike, fornecedora esportiva, o clube decidiu celebrar a história e homenagear os ídolos com os dois novos uniformes na temporada 2023/24.

A camisa principal é inteiramente branca, referência à utilizada nos anos 80. Na parte de trás, na altura da nuca, o logo da Democracia Corinthiana está estampado. O logo da Nike está ao lado esquerdo e o escudo do clube no lado direito. O short é preto.

Já a segunda camisa é preta, com as clássicas listras verticais brancas da cintura até o ombro. Atrás, o logo da Democracia Corinthiana aparece próximo a nuca, bem pequeno. O logo da Nike está em branco e vermelho, ao lado do escudo do Timão. Os shorts são brancos, com os meiões pretos.

A novidade é que ambos os uniformes contam com a tecnologia Nike Dri-Fit ADV, com materiais sustentáveis e melhorias para afastar o suor da pele e proporcionar a evaporação mais rápida. Os uniformes da Nike são produzidos com poliéster feito de fibra de garrafas plásticas.

Confira as imagens das novas camisas do Corinthians.

A nova coleção do clube alvinegro está disponível no site da fornecedora (www.nike.com.br), também em diversas lojas físicas da Nike, lojas da Rede Poderoso Timão e na Shop Timão (shoptimao.com.br).

A assessoria do clube paulista também informou que todas as peças, incluindo as casuais como jaquetas, calças e camisetas, só estarão disponíveis em outras lojas a partir do dia 16.

Outras lojas de produtos esportivos, como a Centauro e Netshoes, também vão vender as peças.

Estreia da nova camisa

O Timão confirmou que a camisa principal, preta com listras brancas, estreia na partida contra o Cruzeiro no próximo domingo, 16 de abril, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 16h, horário de Brasília.

Para assistir ao duelo e ver os jogadores com a nova camisa do Corinthians, é só sintonizar a Rede Globo, em todo o estado de São Paulo, e no Premiere, através de operadoras de TV por assinatura.

