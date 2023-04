Saiba quais são os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2023. Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF

Vinte clubes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro que começa no próximo fim de semana em abril

Jogos da primeira rodada do Brasileirão 2023: horários e onde assistir

A primeira rodada do Brasileirão 2023 está marcada para sábado, 15 de abril, com sete jogos em horários alternados. Vinte times disputam a primeira divisão do futebol brasileiro.

O Campeonato Brasileiro é jogado em 38 rodadas entre pontos corridos, ou seja, cada time enfrenta o outro duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados.

Dez jogos serão disputados na primeira rodada do Campeonato Brasileiro que começa no sábado, 15 de abril, e segue até o domingo, 16, com vinte times.

Vão jogar a primeira divisão do Brasileirão as equipes de Palmeiras, América MG, Athletico PR, Atlético MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, RB Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

Primeira rodada do Brasileirão Série A 2023

Confira a tabela completa com todos os jogos da primeira rodada.

SÁBADO, 15 de abril - Primeira rodada do Brasileirão

Palmeiras x Cuiabá - 16h (Horário de Brasília)

Allianz Parque

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

América MG x Fluminense - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Athltetico PR x Goiás - 18h30 (Horário de Brasília)

Arena da Baixada

Onde assistir: Furacão Live

Botafogo x São Paulo - 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Nilton Santos

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

RB Bragantino x Bahia - 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Nabi Abi Chedid

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Fortaleza x Internacional - 18h30 (Horário de Brasília)

Arena Castelão

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Atlético MG x Vasco - 21h (Horário de Brasília)

Estádio Mineirão

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

DOMINGO, 16 de abril - Primeira rodada do Brasileirão

Corinthians x Cruzeiro - 16h (Horário de Brasília)

Neo Química Arena

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Flamengo x Coritiba - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Maracanã

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Grêmio x Santos - 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Alfredo Jaconi

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Quem subiu para a Série A?

As equipes de Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio subiram da Série B para a Série A do Brasileirão. Na temporada passada, terminaram na parte de cima da classificação e por isso conquistaram o acesso de volta para a elite.

Enquanto isso, os times de Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude foram rebaixados da primeira para a segunda divisão no ano passado e, por isso, vão jogar a Série B.

O Cruzeiro permaneceu na Série B por três anos. Agora, está de volta para brigar pelo título e, consequentemente, a vaga na Libertadores.

Quem é o atual campeão do Brasileirão?

O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. O elenco conquistou a sua 11ª taça ao ocupar a primeira posição na temporada passada. Foram 81 pontos conquistados em 23 vitórias, 12 empates e apenas três derrotas.

O alviverde é o maior campeão brasileiro de todos os tempos. O Verdão também venceu em 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e por fim 2022.

Este ano, vai buscar a 12ª taça da sua história.

Onde assistir os jogos?

Os jogos da Série A do Brasileirão serão transmitidos na Globo, na TV aberta, e nos canais SporTV e Premiere em operadoras de TV por assinatura. Quem é assinante da plataforma de streaming GloboPlay pode acompanhar os três canais ao vivo pela internet.

A Globo promete exibir duas ou três partidas por rodada na TV aberta em diferentes estados sempre às quartas e aos domingo. Já os canais SporTV e Premiere vão transmitir mais duelos ao vivo para quem tem a TV fechada.

O streaming GloboPlay está disponível no site (globoplay.globo.com) ou nos aplicativos em dispositivos móveis com acesso a internet.

