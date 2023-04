Quando começa o Brasileirão Série B 2023: equipes, rodadas e onde assistir

Confira tudo sobre a Série B do Brasileirão 2023. Foto: Reproduçaõ Thais Magalhães/CBF

Saiba quem são os times que vão jogar a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada 2022

Com o fim dos estaduais, o torcedor faz a contagem regressiva para a temporada 2023 do Brasileirão Série B. Vinte clubes disputarão em pontos corridos a segunda divisão do futebol brasileiro, organizado pela CBF onde os quatro primeiros garantem o acesso até a elite.

Brasileirão Série B em 2023 começa em 14 de abril

O Campeonato Brasileiro da Série B começa na sexta-feira, 14 de abril, com a primeira rodada. A última rodada está agendada para 25 de novembro, sábado. O calendário pode sofrer alterações pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.

O Campeonato Brasileiro da Série B é jogado por vinte clubes. São 38 rodadas em pontos corridos separados por dois turnos: os times se enfrentam por duas vezes cada, uma como mandante e a outra como visitante. Ao fim da temporada, os quatro primeiros da tabela garantem o acesso para a elite.

Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão, a Série C do Brasileirão. Enquanto isso, os quatro melhores da Série C sobem para a segunda divisão.

Quem vai jogar a Série B 2023?

Estão na Série B do Brasileirão as equipes de Ceará, Atlético GO, Avaí, Juventude, Mirassol, ABC, Botafogo SP, Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani, Ituano, Londrina, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense, Vitória e Vila Nova.

Desceram da primeira para a segunda divisão os times de Atlético Goianiense, Avaí, Juventude e Ceará. Na contramão, conquistaram o acesso da Série C os elencos de Mirassol, ABC, Botafogo SP e Vitória.

Tabela de jogos

A tabela completa com todas as 38 rodadas do Brasileirão Série B já está disponível. Clique AQUI para ver o calendário no site da CBF.

1ª RODADA:

Sexta-feira, 14/04:

Guarani x Avaí - 19h

Ituano x Ceará - 21h30

Sábado, 15/04:

Vila Nova x Novorizontino - 16h

Mirassol x Chapecoense - 17h

Sampaio Corrêa x Atlético GO - 17h

Juventude x Botafogo SP - 18h15

Domingo, 16/04:

Criciúma x Tombense - 11h

Londrina x ABC - 15h30

Vitória x Ponte Preta - 18h

CRB x Sport - a definir

2ª RODADA:

Sport x Vila Nova - a definir

Sexta-feira, 21/04:

Avaí x Mirassol - 16h30

Botafogo SP x Sampaio Corrêa - 19h

Ponte Preta x Criciúma - 21h30

Sábado, 22/04:

Tombense x Ituano - 11h

Atlético GO x CRB - 16h

Novorizontino x Juventude - 17h

Ceará x Guarani - 18h15

Domingo, 23/04:

Chapecoense x Londrina - 15h30

ABC x Vitória - 18h

3ª RODADA:

Sexta-feira, 28/04:

Criciúma x Avaí - 19h

Vitória x Londrina - 19h

Guarani x Ituano - 21h30

Sábado, 29/04:

Sampaio Corrêa x Mirassol - 16h

Chapecoense x Ponte Preta - 17h

Botafogo SP x CRB - 17h

Tombense x Atlético GO - 18h15

Domingo, 30/04:

Novorizontino x Sport - 15h30

ABC x Ceará - 18h

Vila Nova x Juventude - 18h15

4ª RODADA:

Segunda-feira, 01/05:

Londrina x Criciúma - 16h

Terça-feira, 02/05:

CRB x Sampaio Corrêa - 19h

Ponte Preta x Botafogo SP - 19h

Atlético GO x Chapecoense - 21h30

Quarta-feira, 03/05:

Ituano x ABC - 19h

Mirassol x Novorizontino - 19h

Juventude x Guarani - 19h

Avaí x Vila Nova - 21h15

Ceará x Vitória - 19h

Sport x Tombense - 21h15

5ª RODADA:

Sexta-feira, 05/05:

Botafogo SP x Vitória - 21h30

Sábado, 06/05:

Criciúma x Ituano - 16h

Tombense x Avaí - 18h15

Sampaio Corrêa x Juventude - 18h15

CRB x ABC - 21h

Chapecoense x Novorizontino - 21h

Domingo, 07/05:

Ponte Preta x Ceará - 11h

Mirassol x Vila Nova - 11h

Sport x Guarani - 19h

Segunda-feira, 08/05:

Atlético GO x Londrina - 20h

6ª RODADA:

Sexta-feira, 12/05:

Vila Nova x Criciúma - 19h

Avaí x Chapecoense - 21h30

Sábado, 13/05:

Juventude x Mirassol - 16h

Guarani x Sampaio Corrêa - 17h

Novorizontino x CRB - 17h

Ceará x Tombense - 18h15

Domingo, 14/05:

Londrina x Ponte Preta - 15h30

Vitória x Atlético GO - 18h

ABC x Botafogo SP - 20h30

Segunda-feira, 15/05:

Ituano x Sport - 20h

7ª RODADA:

Sexta-feira, 19/05:

Mirassol x Vitória - 19h

Sport x Botafogo SP - 21h30

Sábado, 20/05:

Atlético GO x Avaí - 16h

Ituano x Novorizontino - 17h

Sampaio Corrêa x ABC - 17H

Tombense x Londrina - 18h15

Domingo, 21/05:

Chapecoense x Juvntude - 11h

Criciúma x Ceará - 15h30

Ponte Preta x Guarani - 18h

CRB x Vila Nova - 18h15

8ª RODADA:

Terça-feira, 23/05:

Botafogo SP x Mirassol - 19h

ABC x Tombense - 21h30

Novorizontino x Avaí - 21h30

Quarta-feira, 24/05:

Juventude x Atlético GO - 19h

Londrina x Ceará - 19h

Vitória x CRB - 19h

Vila Nova x Ituano - 19h

Sampaio Corrêa x Ponte Preta - 21h15

Guarani x Chapecoense - 21h15

Criciúma x Sport - 21h15

9ª RODADA:

Sábado, 27/05:

Avaí x Vitória - 16h

Ituano x Londrina - 17h

CRB x Juventude - 17h

Atlético GO x Botafogo SP - 18h15

Chapecoense x Sampaio Corrêa - 18h15

Domingo, 28/05:

Ponte Preta x Vila Nova - 11h

Mirassol x Criciúma - 11h

Ceará x Novorizontion - 15h30

Sport x ABC - 18h

Tombense x Guarani - 18h15

10ª RODADA:

Sexta-feira, 02/06:

Botafogo SP x Tombense - 19h

Ceará x Chapecoense - 19h

Vitória x Ituano - 21h30

Criciúma x Atlético GO - 21h30

Sábado, 03/06:

Juventude x Avaí - 16h

Mirassol x Ponte Preta - 17h

ABC x Novorizontino - 17h

Vila Nova x Sampaio Corrêa - 18h15

Domingo, 04/05:

Guarani x CRB - 16h30

Londrina x Sport - 18h

11ª RODADA:

Terça-feira, 06/06:

Tombense x Vitória - 19h

Chapecoense x Vila Nova - 19h

Ponte Preta x ABC - 19h

Botafogo SP x Ituano - 21h30

Atlético GO x Ceará - 21h30

Quarta-feira, 07/06:

Novorizontino x Guarani - 19h

Sport x Avaí - 19h

Sampaio Corrêa x Londrina - 19h

CRB x Mirassol - 21h15

Quinta-feira, 08/06:

Criciúma x Juventude - 16h

12ª RODADA:

Sexta-feira, 09/06:

ABC x Chapecoense - 21h30

Sábado, 10/06:

Vila Nova x Guarani - 16h

Ituano x Atlético GO - 17h

Novorizontino x Sampaio Corrêa - 17h

Ceará x CRB - 18h15

Domingo, 11/06:

Ponte Preta x Sport - 11h

Londrina x Mirassol - 11h

Avaí x Botafogo SP - 15h30

Vitória x Criciúma - 18h

Juventude x Tombense - 18h15

13ª RODADA (23 ou 24/06):

Sport x Juventude

Guarani x Vitória

Atlético GO x Ponte Preta

Avaí x Londrina

Botafogo SP x Vila Nova

Mirassol x ABC

Sampaio Corrêa x Ceará

Chapecoense x Criciúma

Tombense x Novorizontino

CRB x Ituano

14ª RODADA (27/06):

Londrina x Juventude

ABC x Atlético GO

Ceará x Avaí

Chapecoense x Sport

Vitória x Sampaio Corrêa

Novorizontino x Botafogo SP

Guarani x Mirassol

Vila Nova x Tombense

Criciúma x CRB

Ituano x Ponte Preta

15ª RODADA (30/06 ou 01/07):

Mirassol x Ituano

Ponte Preta x Novorizontino

Atlético GO x Vila Nova

Avaí x ABC

Botafogo SP x Guarani

Sport x Ceará

Sampaio Corrêa x Criciúma

Juventude x Vitória

Tombense x Chapecoense

CRB x Londrina

16ª RODADA (04, 07 ou 08/07):

Guarani x Londrina

Vila Nova x Vitória

Avaí x Ponte Preta

Ituano x Juventude

Novorizontino x Atlético GO

Sport x Mirassol

Ceará x Botafogo SP

Chapecoense x CRB

Tombense x Sampaio Corrêa

ABC x Criciúma

17ª RODADA (11, 14 ou 15/07):

Criciúma x Guarani

Ponte Preta x Tombense

Atlético GO x Sport

Botafogo SP x Chapecoense

Mirassol x Ceará

Vitória x Novorizontino

Sampaio Corrêa x Ituano

Juventude x ABC

Londrina x Vila Nova

CRB x Avaí

18ª RODADA (18/07):

Sport x Vitória

Ceará x Vila Nova

Chapecoense x Ituano

Tombense x CRB

ABC x Guarani

Botafogo SP x Criciúma

Novorizontino x Londrina

Avaí x Sampaio Corrêa

Atlético GO x Mirassol

Ponte Preta x Juventude

19ª RODADA (21 ou 22/07):

CRB x Ponte Preta

Vila Nova x ABC

Guarani x Atlético GO

Criciúma x Novorizontino

Ituano x Avaí

Mirassol x Tombense

Vitória x Chapecoense

Sampaio Corrêa x Sport

Juventude x Ceará

Londrina x Botafogo SP

20ª RODADA (25, 28 ou 29/07):

ABC x Londrina

Tombense x Criciúma

Chapecoense x Mirassol

Ceará x Ituano

Sport x CRB

Novorizontino x Vila Nova

Botafogo SP x Juventude

Atlético GO x Sampaio Corrêa

Avaí x Guarani

Ponte Preta x Vitória

21ª RODADA (01/08):

Ituano x Tombense

CRB x Atlético GO

Londrina x Chapecoense

Juventude x Novorizontino

Sampaio Corrêa x Botafogo SP

Vitória x ABC

Mirassol x Avaí

Criciúma x Ponte Preta

Vila Nova x Sport

Guarani x Ceará

22ª RODADA (04 ou 05/08):

Avaí x Criciúma

Atlético GO x Tombense

Ponte Preta x Chapecoense

Mirassol x Sampaio Corrêa

Ituano x Guarani

Ceará x ABC

Sport x Novorizontino

CRB x Botafogo SP

Londrina x Vitória

Juventude x Vila Nova

23ª RODADA (08, 11 ou 12/08):

Chapecoense x Atlético GO

ABC x Ituano

Tombense x Sport

Sampaio Corrêa x CRB

Vitória x Ceará

Novorizontino x Mirassol

Botafogo SP x Ponte Preta

Criciúma x Londrina

Vila Nova x Avaí

Guarani x Juventude

24ª RODADA (15, 18 ou 19/08):

ABC x CRB

Londrina x Atlético GO

Juventude x Sampaio Corrêa

Ceará x Ponte Preta

Vitória x Botafogo SP

Novorizontino x Chapecoense

Ituano x Criciúma

Avaí x Tombense

Vila Nova x Mirassol

Guarani x Sport

25ª RODADA (22/08):

CRB x Novorizontino

Tombense x Ceará

Chapecoense x Avaí

Sampaio Corrêa x Guarani

Sport x Ituano

Mirassol x Guarani

Botafogo SP x ABC

Criciúma x Vila Nova

Atlético GO x Vitória

Ponte Preta x Londrina

26ª RODADA (25 ou 26/08):

Vila Nova x CRB

ABC x Sampaio Corrêa

Londrina x Tombense

Juventude x Chapecoense

Ceará x Criciúma

Vitória x Mirassol

Novorizontino x Ituano

Botafogo SP x Sport

Avaí x Atlético GO

Guarani x Ponte Preta

27ª RODADA (29/08, 01/09 ou 02/09):

Atlético GO x Juventude

Ponte Preta x Sampaio Corrêa

Avaí x Novorizontino

Ituano x Vila Nova

CRB x Vitória

Tombense x ABC

Chapecoense x Guarani

Ceará x Londrina

Sport x Criciúma

Mirassol x Botafogo SP

28ª RODADA (19/09):

Novorizontino x Ceará

ABC x Sport

Londrina x Ituano

Juventude x CRB

Sampaio Corrêa x Chapecoense

Vitória x Avaí

Botafogo SP x Atlético GO

Criciúma x Mirassol

Vila Nova x Ponte Preta

Guarani x Tombense

29ª RODADA (29 ou 30/09):

Ituano x Vitória

Avaí x Juventude

Atlético GO x Criciúma

Ponte Preta x Mirassol

Sport x Londrina

Novorizontino x ABC

Sampaio Corrêa x Vila Nova

Chapecoense x Ceará

CRB x Guarani

Tombense x Botafogo SP

30ª RODADA (03/10):

Londrina x Sampaio Corrêa

ABC x Ponte Preta

Juventude x Criciúma

Ceará x Atlético GO

Vitória x Tombense

Mirassol x CRB

Ituano x Botafogo SP

Avaí x Sport

Vila Nova x Chapecoense

Guarani x Novorizontino

31ª RODADA (06 ou 07/10):

Chapecoense x ABC

Sampaio Corrêa x Novorizontino

Sport x Ceará

Mirassol x Londrina

Botafogo SP x Avaí

Criciúma x Vitória

Atlético GO x Ituano

Guarani x Vila Nova

CRB x Ceará

Tombense x Juventude

32ª RODADA (10, 13 ou 14/10):

Ponte Preta x Atlético GO

Vila Nova x Botafogo SP

ABC x Mirassol

Londrina x Avaí

Juventude x Sport

Ceará x Sampaio Corrêa

Vitória x Guarani

Novorizontino x Tombense

Ituano x CRB

Criciúma x Chapecoense

33ª RODADA (24/10):

Avaí x Ceará

CRB x Criciúma

Tombense x Vila Nova

Juventude x Londrina

Sampaio Corrêa x Vitória

Sport x Chapecoense

Mirassol x Guarani

Botafogo SP x Novorizontino

Atlético GO x ABC

Ponte Preta x Ituano

34ª RODADA (27 ou 28/10):

ABC x Avaí

Londrina x CRB

Chapecoense x Tombense

Ceará x Sport

Novorizontino x Ponte Preta

Vitória x Juventude

Ituano x Mirassol

Criciúma x Sampaio Corrêa

Vila Nova x Atlético GO

Guarani x Botafogo SP

35ª RODADA (31/10, 03/11 ou 04/11):

Sampaio Corrêa x Tombense

CRB x Chapecoense

Londrina x Guarani

Juventude x Ituano

Vitória x Vila Nova

Mirassol x Sport

Botafogo SP x Ceará

Criciúma x ABC

Atlético GO x Novorizontino

Ponte Preta x Avaí

36ª RODADA (07/11):

Novorizontino x Vitória

Ituano x Sampaio Corrêa

Avaí x CRB

Vila Nova x Londrina

Guarani x Criciúma

Ceará x Mirassol

Sport x Atlético GO

Chapecoense x Botafogo SP

Tombense x Ponte Preta

ABC x Juventude

37ª RODADA (14, 17 ou 18/11):

CRB x Tombense

Londrina x Novorizontino

Juventude x Ponte Preta

Sampaio Corrêa x Avaí

Vitória x Sport

Mirassol x Atlético GO

Ituano x Chapecoense

Criciúma x Botafogo SP

Vila Nova x Ceará

Guarani x ABC

38ª RODADA (25/11):

ABC x Vila Nova

Tombense x Mirassol

Chapecoense x Vitória

Ceará x Juventude

Sport x Sampaio Corrêa

Novorizontino x Criciúma

Botafogo SP x Londrina

Avaí x Ituano

Atlético GO x Guarani

Ponte Preta x CRB

Critério de desempate

Como a segunda divisão do Campeonato Brasileiro é disputada em pontos corridos, pode acontecer de dois times ou mais obterem a mesma pontuação ao fim da temporada. Por isso, o regulamento da CBF prevê diferentes critérios de desempate.

Na Série B, o primeiro critério utilizado é o número de vitórias. Entre os times que estão empatados, quem detém o maior número de partidas ganhas leva a melhor. Mas caso o desempate não aconteça, aí o número de saldo de gols entra em cena.

São sete critérios no total.

1º) maior número de vitórias;

2º) maior saldo de gols;

3º) maior número de gols pró;

4º) confronto direto;

5º) menor número de cartões vermelhos recebidos;

6º) menor número de cartões amarelos recebidos;

7º) sorteio.

Onde assistir a Série B?

Os jogos do Brasileirão Série B na temporada serão transmitidos na BAND, na TV aberta, e nos canais SporTV e Premiere entre as operadoras de TV por assinatura. A plataforma de streaming GloboPlay e o site da BAND são opções para acompanhar na internet.

Para todos os estados do Brasil, a Rede Bandeirantes vai exibir até três jogos por rodada, tanto durante a semana como nos finais de semana. Para ver de graça na internet é só acessar o site da emissora (bandplay.uol.com).

O canal SporTV e o pay-per-view Premiere estão disponíveis em operadoras de TV paga. O GloboPlay, serviço de streaming, só funciona para quem é assinante da plataforma.

Leia também: Guia do Brasileirão 2023