Horário e onde assistir a coletiva do Cuca no Corinthians hoje

Mesmo com toda a polêmica nas rede sociais e os protestos contra a contratação do treinador, o Corinthians fará a coletiva do Cuca nesta sexta-feira, 21 de abril, no CT Joaquim Grava, na capital. O evento terá início às 17h30 (Horário de Brasília) e será transmitido ao vivo.

Cuca substitui Fernando Lázaro, treinador demitido após a derrota do Timão para o Argentinos Juniors na última quarta-feira dentro de casa. Esta vai ser a primeira passagem do técnico no Corinthians.

O Corinthians não deu detalhes de como será a apresentação do técnico, muito menos se irá falar sobre a polêmica envolvendo o profissional.

Assim que o Corinthians anunciou o nome de Cuca na última quinta-feira, 20 de abril, começaram os protestos da torcida contra a contratação do profissional. Entenda a acusação contra Cuca.

Onde assistir a coletiva do Cuca no Corinthians hoje

A coletiva de apresentação do Cuca no Corinthians será transmitida na Corinthians TV no Youtube, às 17h30, de graça e ao vivo para todo o país. Basta sintonizar a plataforma de vídeos e assistir.

Não precisa pagar nada para acompanhar a apresentação do técnico. É só clicar no link pelo computador ou no aplicativo do celular, tablet e smartv e assistir ao vivo. Também não precisa ser inscrito no canal.

A apresentação será após o treinamento da tarde. Mesmo com a polêmica envolvendo a contratação do treinador, o clube vai seguir com a negociação.

Horário : 17h30 (Horário de Brasília)

: 17h30 (Horário de Brasília) Onde assistir: Youtube

Carreira do treinador

Cuca é um dos mais experientes treinadores do Brasil. Já passou por mais de dez clubes, incluindo os grandes do futebol brasileiro. Ganhou com o Atlético Mineiro a Libertadores de 2013 e dois títulos brasileiros, um com o Palmeiras e outro com o Galo.

O seu último trabalho foi justamente no Atlético em 2022. Desde então estava sem clube.

Cuca já passou por Avaí, Remo, Inter de Limeira, Brasil de Pelotas, Gama, Paraná, Criciúma, Goiás, Grêmio, Flamengo, Coritiba, São Caetano, Botafogo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Fluminense, Atlético MG, Palmeiras e até o Shandong Taishan, na China.

