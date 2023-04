Quantos títulos tem o Cuca como treinador?

Cuca agora está no Corinthians — Foto: Bruno Cantini/Atlético

Novo técnico do Corinthians, Cuca empilhou títulos no mundo da bola

Aos 59 anos, Alexi Stival - o Cuca - é novo técnico do Corinthians em 2023, e em meio a opiniões por causa da escolha, reunimos os títulos do técnico. Do Brasileirão a Libertadores, veja os conquistas dele de 1998 até hoje.

Quais são os títulos do Cuca como técnico?

Ao longo de 25 anos de carreira como técnico, Cuca foi campeão por 10 vezes. O ex-jogador iniciou sua carreira na beira do gramado em 1998, no Uberlândia. O treinador acumula passagens por diversos times. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, Paraná, dentre outros. Veja os títulos:

Títulos estaduais conquistados

Taça Rio – 2007 e 2008 – Botafogo

Campeonato Carioca – 2009 – Flamengo

Campeonato Mineiro – 2011 – Cruzeiro

Campeonato Mineiro 2012, 2013 e 2021 – Atlético-MG

Títulos nacionais conquistados

Campeonato Brasileiro – 2016 – Palmeiras

Campeonato Brasileiro – 2021 – Atlético-MG

Copa do Brasil – 2021 – Atlético-MG

Copa da China – 2014 – Shandong Luneng

Supercopa da China – 2015 – Shandong Luneng

Títulos Internacionais Conquistados

Copa Libertadores da América – Atlético-MG - 2013

Carreira de Cuca como técnico

Atualmente, Cuca é o novo técnico do Corinthians. No estado de São Paulo, trabalhou em todos os outro grandes. Palmeiras, Santos e o Tricolor Paulista, mas foi no Palestra que teve mais glórias.

No Palestra Itália, Cuca conquistou o Brasileirão de 2016 e tirou o Verdão da fila de 22 anos sem o título nacional. No Peixe chegou a final da Libertadores de 2020 e ficou com o vice-campeonato.

O auge de sua carreira foi em 2013. Na ocasião, comandou o Atlético-MG. Por lá, venceu a Libertadores de 2013 e o Campeonato Mineiro. Além disso, foi o treinador que comandou o Galo rumo ao bicampeonato brasileiro em 2021 - o que não acontecia desde 1971.

Antes do Timão, o último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG, em 2022, sem nenhum triunfo. Porém, em 2021, ele também comandou o time mineiro, onde conduziu o time a conquistar o estadual, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Ao final daquele ano, o treinador alegou problemas familiares e deixou o clube.

