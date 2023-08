Luxemburgo vai ser demitido do Corinthians ou não em 2023?

Após a onda de protestos de torcedores, Cuca deixou o comando do Corinthians e Vanderlei Luxemburgo assumiu o cargo principal do elenco paulista em 1º de maio deste ano, durante as disputas do Brasileirão, Libertadores e na Copa do Brasil. Saiba se o treinador permanece no clube mesmo com os resultados ruins.

Saiba onde assistir o jogo do Corinthians hoje

Luxemburgo vai permanecer no Corinthians?

O treinador Vanderlei Luxemburgo contornou a crise no Corinthians e, por isso, deve permanecer no comando técnico do elenco paulista até o final do ano, quando termina seu contrato.

Após a vitória por 2 x a contra o Newell's Old Boys na terça-feira, 01 de agosto, em confronto de ida válido nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o treinador completou 25 partidas no comando do alvinegro, com 11 vitórias, cinco empates e nove derrotas.

Luxemburgo é o quarto treinador do alvinegro este ano. Com a saída de Vitor Pereira, a diretoria paulista efetivou Fernando Lázaro até a sua demissão em abril, com a sequência de Cuca e, por fim, Danilo como interino no clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão.

O comandante Luxa assumiu no duelo contra o Independiente del Valle, em 02 de maio, em derrota dentro de casa por 2 a 1, na terceira rodada da Libertadores.

Temporada do Timão em 2023 com Luxemburgo

Com Fernando Lázaro, o Corinthians tropeçou no Campeonato Paulista e caiu nas quartas de final para o Ituano, nos pênaltis, em março deste ano. Mesmo com a derrota, a diretoria decidiu bancar o ex-profissional do clube.

Na Copa do Brasil, o time estreou na terceira fase e, desde então, venceu o Remo, Atlético Mineiro, América Mineiro e agora disputa a semifinal contra o São Paulo. Em todas as partidas o Timão superou o adversário nos pênaltis para, então, ficar com a vaga.

O clube chegou a ocupar a zona de rebaixamento no início do Brasileirão, mas conseguiu se recuperar e, desde então, briga para subir na classificação e quem sabe alcançar a zona de classificação para seguir até a Libertadores na próxima temporada.

Depois de ficar em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians chegou até a segunda fase da Sul-Americana, ganhou do Universitario e hoje enfrenta o Newell's Old Boys nas oitavas de final.

Por que Róger Guedes saiu do Corinthians?

Com uma proposta milionária, o atacante Róger Guedes é o novo jogador do Al-Rayyan, do Catar. Por mês, o brasileiro vai faturar R$ 5 milhões, além das luvas e do bônus do clube, segundo o colunista Samir Carvalho, do portal UOL.

Depois de duas temporadas com o Corinthians, o jogador decidiu aceitar um novo desafio no Catar, um dos países que mais investem no futebol local, disputando o Campeonato Q-Star League na nova temporada.

Róger Guedes é o maior artilheiro da Neo Química Arena com 31 gols, ultrapassando o ídolo Jô. A diretoria não deve contratar um novo atacante para o lugar do jogador, sendo provável a utilização de jovens do elenco.

Leia também:

Yuri Alberto vai sair do Corinthians em 2023 ou não?