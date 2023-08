Transmissão ao vivo: onde assistir o jogo do Corinthians hoje - 05/08

Corinthians e Internacional disputam rodada do Brasileirão neste sábado no Beira-Rio, em Porto Alegre

Tem jogo do Corinthians hoje contra o Internacional neste sábado, 05 de agosto. A partida da 18ª rodada do Brasileirão será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com capacidade para 50.842 pessoas, e terá transmissão a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

O Corinthians enfrenta os gaúchos do Internacional hoje, 05, pela rodada do Brasileirão, a partir das 18h30. No Brasil, é possível assistir no canal Premiere e no Globoplay ao vivo.

O Internacional vem para o campo após a derrota para o River Plate nas oitavas de final da Libertadores, onde conquistou dois títulos. No Brasileirão, o Colorado não vence há cinco rodadas em 12º lugar com 23 pontos. O treinador Eduardo Coudet vai utilizar os jogadores Rochet; Igor Gomes, Vitão, Renê, Nico Hernández; Rômulo, Campanharo, Bruno Henrique, Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

O Corinthians se recuperou e venceu o Newell's Old Boys em casa na Sul-Americana. No Brasileirão, ocupa a 14ª posição com 19 pontos com três rodadas invicto. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Timão, vai contar com Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

Quando: 05 de agosto de 2023, às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir ao vivo: Premiere e Globoplay.

Por que Rojas não vai jogar?

O paraguaio Matías Rojas não vai jogar neste sábado porque se recupera do trauma e entorse no pé esquerdo sofrido no fim de semana passado, no duelo contra o Bahia pelo Brasileirão. Vanderlei Luxemburgo só poderá utilizar o jogador na próxima rodada.

Além de Rojas, o zagueiro Lucas Veríssimo, nova contratação, ainda não está pronto para atuar, enquanto Gabriel, Paulinho e Cantillo, lesionados, seguem fora do plantel alvinegro. Róger Guedes, principal jogador do ataque, vai jogar no Catar.

Murillo, por outro lado, está de volta após cumprir suspensão. Segundo Marcelo Braga, do portal GE, o zagueiro é a aposta do Napoli para a próxima temporada, com oferta de 18 milhões de euros, ou R$ 96 milhões na cotação de agosto enquanto o Corinthians não se manifestou sobre o assunto.

