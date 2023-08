Róger Guedes é o reforço do Al-Rayyan, do Catar. Foto: Reprodução Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Fora do Corinthians, quando Róger Guedes estreia no Catar?

Róger Guedes é o novo jogador do Al-Rayyan, clube do Catar. O atacante deixou o Corinthians para assinar o contrato por quatro temporadas, com salário e luvas milionários, no futebol catariano. Saiba quando será a estreia do jogador em seu novo time e quais são os valores da negociação.

A transferência de Róger Guedes para o Al-Rayyan gerou 10 milhões de dólares, aproximadamente 48 milhões de reais, segundo os jornalistas Bruno Cassucci e Marcelo Braga do GE. O jogador garante 60% dos valores, enquanto o Corinthians fica com 40% por ter parte dos direitos econômicos.

Quando vai ser a estreia de Róger Guedes no Al-Rayyan?

Tudo indica que a estreia de Róger Guedes no Al-Rayyn vai ser na quinta-feira, 17 de agosto, contra o Al-Markhiya Sport Club, na primeira rodada do Qatar Stars League, o Campeonato de Futebol do Catar. A bola vai rolar às 14h30 (Horário de Brasília) sem transmissão para o Brasil.

O portal GE informou que Róger Guedes deve viajar nos próximos dias para o Catar para realizar exames médicos e se apresentar ao clube. A data de estreia do jogador ainda não está confirmada, mas é provável que ele só esteja apto para entrar em campo na primeira rodada do campeonato.

O Al-Rayyn disputará dois amistosos contra a Udinese na pré-temporada nos dias 04 e 05 de agosto, na Itália. É provável que o brasileiro não seja liberado para jogar antes de ter o seu condicionamento físico avaliado.

Em comunicado publicado nas redes sociais, Róger Guedes disse que tentou ficar para o jogo da final da Copa do Brasil (o Corinthians enfrenta o São Paulo na semifinal) mas como o time catariano estreia no dia 17 a comissão técnica pediu para o jogador viajar agora.

Al-Markhiya Sports Club x Al-Rayyan

Quinta-feira, 17/08 às 14h30

Primeira rodada da Q-League

Estádio Al Janoub

Qual é o salário de Róger Guedes no Catar?

Segundo o colunista Samir Carvalho, do UOL, o atacante Róger Guedes vai faturar a bolada de R$ 5 milhões por mês no Al-Rayyan incluindo salários e luvas, quatro vezes mais do que o valor pago pelo Corinthians.

O salário de Guedes no Corinthians era de R$ 1,2 milhão, um dos maiores do elenco. Não é a toa, o atacante assumiu o papel de artilheiro da Neo Química Arena em toda a história com 31 gols, ultrapassando Jô, ídolo do clube.

Quando jogou no Shandong Taishan entre 2018 a 2021, na China, Guedes recebia o salário de R$ 3 milhões, segundo o jornalista Jorge Nicola. Ele concordou em pagar a multa para o clube chinês para sair e integrar o elenco do alvinegro, além de receber um salário menor.

Mas não é apenas o salário que tornou-se um fator determinante para Guedes. A oportunidade de levar a esposa e os dois filhos também animaram o jogador, além da possibilidade de crescer profissionalmente em uma liga que cresce cada vez mais no cenário esportivo.

Quantos gols Róger Guedes tem pelo Corinthians?

Róger Guedes soma 126 partidas e 43 gols com a camisa do Corinthians, segundo dados do portal GE. O jogador se juntou ao alvinegro em agosto de 2021 depois de deixar o clube Shandong Taishan, campeão chinês na época.

A carreira do atacante começou nas categorias de base do Criciúma, em Santa Catarina. Em 2016, Róger Guedes transferiu-se para o Palmeiras, responsável pelo título brasileiro daquele ano. Dois anos depois foi emprestado para o Atlético Mineiro e, em 2018, viajou para a China para jogar no Shandong Taishan.

Em 2021, o artilheiro decidiu voltar com a família para o Brasil mesmo com a proposta de um salário inferior ao do clube chinês. Guedes jogou Copa Sul-Americana, Brasileirão, Campeonato Paulista e Libertadores.

