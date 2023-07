O que aconteceu com o Luan do Corinthians?

O que aconteceu com o Luan do Corinthians?

O atacante Luan, do Corinthians, foi alvo de agressões físicas de torcedores do Timão na madrugada de terça-feira, 04/07, em um motel de São Paulo, na Barra Funda. As informações são do GE.

O jogador Luan, do Corinthians, foi agredido por torcedores do clube no motel Caribe, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A informação começou a circular nas redes sociais com áudios e fotografias, e foi confirmada pelo portal GE, pelo jornalista Bruno Cassucci.

De acordo com o portal de notícias, o jogador estava acompanhado de amigos e mulheres. Ele foi agredido na região das costelas, mas passa bem. Luan é esperado no Centro de Treinamento CT Joaquim Gava na tarde desta terça-feira.

Luan foi contratado pelo Corinthians em 2020. O seu contrato é válido até o fim de 2023, mas ele não joga desde 19 de fevereiro do ano passado, contra o Botafogo de Ribeirão Preto ao empate em 1 a 1, pelo Campeonato Paulista na primeira etapa.

No total, o atacante contabiliza 80 partidas, 11 gols e cinco assistências de acordo com o GE. Ele foi emprestado para o Santos em 2022, mas foi devolvido antes mesmo do fim do contrato, sem protagonismo.

Em entrevista ao podcast Denilson Show, Luan disse que pediu oportunidade para Vanderlei Luxemburgo, mas o comandante disse em entrevista coletiva que os jornalistas deveriam perguntar ao torcedor se eles gostariam de ver o atacante em campo pelo Corinthians.

Confira o trecho em que Luan fala sobre a conversa.

Luan revela conversa com Luxemburgo e pedido para treinar com o elenco do Corinthians: "Essa situação está acabando comigo. Tá f***. Só pedi uma chance, que eu me garanto. Estou 100% preparado e com uma vontade absurda de jogar." 🎥 Podcast Denílson Show pic.twitter.com/MPCtVsXxcP — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 2, 2023

