Premiação da Liga das Nações 2023: quanto ganham as seleções de vôlei

Além do pódio, as seleções de vôlei feminino e masculino campeãs também faturam uma premiação da Liga das Nações. Os valores são iguais para ambos os gêneros e chega a R$ 4,7 milhões para o primeiro lugar. Os dados são da FIVB, Federação Internacional de Voleibol.

Premiação da Liga das Nações completa

A premiação da Liga das Nações em 2023, somando do 8º ao 1º lugar, chega a US$ 7,5 milhões, equivalente a R$ 35 milhões na cotação de julho. A fase preliminar também bonifica as seleções com US$ 9,500 (R$ 45 mil) para a equipe que ganhar a partida, e outros US$ 4,250 para a seleção derrotada no jogo.

Confira todos os valores da premiação da Liga das Nações em 2023:

1º Lugar = US$ 1,000,000 (R$ 4,7 milhões)

2º Lugar = US$ 500,000 (R$ 2,3 milhões)

3º Lugar = US$ 300,000 (R$ 1,4 milhões)

4º Lugar = US$ 180,000 (R$ 862 mil)

5º Lugar = US$ 130,000 (R$ 622 mil)

6º Lugar = US$ 85,000 (R$ 407 mil)

7º Lugar = US$ 65,000 (R$ 311 mil)

8º Lugar = US$ 40,000 (R$ 191 mil)

Premiação individual para atletas

A Liga das Nações também destina premiação individual aos melhores atletas na etapa final no valor de US$ 100 mil para ambos os gêneros, que em reais chega a 479 mil - na cotação de julho.

Confira cada um dos prêmios individuais entregues para os atletas, em ambos os gêneros.

1) Jogador MVP – US$ 30.000 (R$ 143 mil)

2) Melhor Levantador – US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

3) Melhor Oposto – US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

4) Melhor Rebatedor Externo – US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

5) Melhor Bloqueador Médio – US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

6) Melhor Líbero – US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

FAIR PLAYR MOMENT:

Time com mais green cards na fase final = US$ 30,000 (R$ 143 mil)

Quando é a final da Liga das Nações?

A final de vôlei feminino da Liga das Nações vai ser em 13 de julho, domingo, em Arlington, no Texas. Além da premiação em dinheiro, as seleções também ganham a medalha de ouro e prata. O Brasil feminino disputa as quartas de final contra a China. Se vencer, vai enfrentar a Polônia ou Alemanha na semifinal e, aí, se classifica para a decisão da temporada na Liga das Nações.

Já a final masculina de vôlei na Liga das Nações está marcada para 23 de julho, domingo, em Gdansk, na Polônia. A medalha de ouro e prata também serão entregues para o campeão e o segundo lugar respectivamente.

A Seleção Brasileira masculina disputa a terceira semana de confrontos classificatórios. Tem que terminar entre os sete primeiros da tabela para avançar às quartas de final.

Ao todo, as seleções têm 15 jogos até a medalha de ouro.

