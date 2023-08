AO VIVO: Corinthians x Estudiantes onde assistir e horário terça (21/8)

Tem jogo do Corinthians x Estudiantes na noite de terça-feira (22) pelas quartas de final da CONMEBOL Sul-Americana a partir das 21h30 (de Brasília). A disputa será na Neo Química Arena com transmissão na TV aberta e paga.

VEJA | melhores memes do Corinthians eliminado da Copa do Brasil 2023

Onde assistir a Corinthians x Estudiantes?

Os times do Corinthians e Estudiantes jogam nesta quinta-feira, às 21h30 (Brasília), com transmissão ao vivo do SBT e também pela ESPN no Star+.

Vanderlei Luxemburgo deve levar a campo Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Moscardo), Maycon, Renato Augusto e Rojas; Wesley e Yuri Alberto. Técnico: .

Já o técnico Eduardo Domínguez deve escalar Andújar; Leonardo Godoy, Lollo, Santiago Núñez e Bendetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

Próximos jogos do Corinthians em agosto de 2023

Corinthians x Estudiantes - CONMEBOL Sul-Americana

Quando: terça-feira (22/8), às 21h30 (de Brasília)

Assistir: SBT e ESPN no Star+

Corinthians x Goiás no Brasileirão

Quando: sábado (26/8), às 21h (de Brasília)

Estudiantes x Corinthians - CONMEBOL Sul-Americana

Quando: terça-feira (29/8), às 21h30 (de Brasília)

Como funciona a Sul-Americana de futebol?

A fase preliminar da a Sul-Americana reúne confrontos entre clubes do mesmo país no sistema mata-mata. Com jogos de ida e volta, quem avançar, garante-se na fase de grupos. Ao todo, 32 clubes disputam as 16 vagas destinadas para as equipes da fase pré.

Os classificados se juntam aos seis times brasileiros e seis argentinos que, segundo o regulamento da Copa Sul-americana 2023, garantem a classificação direta para a fase de grupos. Além deste montante de 28 equipes (16 + 12), os quatro eliminados da terceira fase da Libertadores, são adicionados ao torneio.

Com as 32 equipes definidas, realiza-se então o sorteio dos oito grupos, com quatro equipe em cada. A separação dos potes é feita a partir do ranking da Conmebol, assim como na Copa Libertadores da América.

Os oito melhores posicionados ficam no pote 1, e assim sucessivamente até o pote 4. No entanto, as quatro equipes vindas da Libertadores, entram para o último pote, independente de sua posição no ranking. Vale lembrar que equipes do mesmo país não ficam na mesma chave.

Avançam às oitavas de final da Copa Sul-americana os primeiros colocados de cada grupo, que se juntam com os oito terceiros colocados da Libertadores. Em sorteio, define-se então os confrontos das quartas de final (com ida e volta), e então a final.