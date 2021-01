Reforços do Corinthians: quais são os planos da nova diretoria para 2021

Enquanto o Corinthians tenta garantir uma vaga na Libertadores na reta final do Brasileirão de 2020, a busca por reforços para a temporada de 2021 já começou. No entanto, a nova diretoria montada pelo presidente Duilio Monteiro Alves deve manter a base do elenco atual e fazer contratações pontuais para tentar subir de patamar na próxima temporada.

Assim, embora muitos torcedores mantenham a expectativa pela chegada de reforços de peso ao Corinthians, a prioridade de Duilio é outra. Afinal, o novo presidente alvinegro já avisou que sua principal meta é equilibrar o caixa do clube. Ainda assim, novas contratações não estão descartadas para a temporada 2021.

Reforços do Corinthians: prioridades para 2021

Em entrevista ao GE.com, Duilio revelou que a posição mais carente de reforços no Corinthians é o ataque. Segundo ele, o clube ainda procura um atacante de velocidade, que tenha bom drible e saiba jogar pelos lados do campo.

O primeiro reforço do Corinthians fora de campo, aliás, já foi apresentado: o ex-presidente Roberto de Andrade assumiu o cargo de diretor de futebol. “Quando o Duílio falou em pés no chão, não quer dizer que vai ser zero contratação, deixar o time largado. É não trazer o cara de um milhão por mês. Agora, oportunidade de mercado, para deixar o time mais forte, isso sempre vai acontecer”, avisou o cartola.

Reforços do Corinthians: especulações

Apesar da bandeira de responsabilidade com o caixa assumida pela nova gestão Duilio, a torcida do Corinthians não deixa de sonhar alto com os possíveis reforços. Afinal, alguns ídolos recentes se ofereceram para voltar ao clube nos últimos dias. Mas as negociações esbarram nos altos salários que eles recebem fora do país. Veja a seguir alguns nomes especulados no alvinegro para 2021.

Pablo

O zagueiro campeão brasileiro de 2017 está em fim de contrato com o Bordeaux, da França. Assim, ele avisou que, caso volte ao Brasil, a prioridade pertence ao Corinthians. No entanto, o presidente Duilio já avisou que seu salário está fora da realidade. Além disso, o clube está bem servido de zagueiros após a chegada de Jemerson e pretende investir mais em pratas da casa como Léo Santos e Raul Gustavo.

Dentinho

Assim como Pablo, o atacante está no final de seu contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde joga desde 2011. Dentinho já manifestou o desejo de voltar ao Corinthians, mas dificilmente entrará na lista de reforços do clube. Afinal, já chegaram outras propostas, e o clube não deve entrar em um leilão pelo jogador.

“Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, foi o clube que me revelou. Tenho mais oito meses de contrato aqui no Shakhtar, estão aparecendo muitas propostas para mim, estou bastante feliz por isso. O Corinthians é uma opção sim, o carinho que a torcida tem por mim, que o clube tem por mim, isso ficou marcado”, declarou Dentinho após deixar sua marca contra o Real Madrid na Champions League.

Renato Augusto e Paulinho

A dupla que fez história no Corinthians e disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira está no futebol chinês, que paga salários bem maiores que os clubes brasileiros. Assim, a probabilidade de surgirem como reforços do Corinthians é mínima. No entanto, Duilio não fechou as portas.

“Há muitos atletas que passaram e além de terem conquistado muito e grandes campeonatos, também se tornaram amigos, pessoas próximas. Paulinho, Renato Augusto, Gil que retornou na última gestão. Claro que há carinho e identificação. Se houver essa chance, vamos olhar com todo carinho. Hoje não tem negócio em andamento”, afirmou o presidente ao GE.com.

Alex Teixeira

Em 2018, o meia revelado pelo Vasco foi anunciado como um dos reforços do Corinthians, mas o negócio melou e ele foi parar no futebol chinês. Ainda assim, vascaínos e corintianos continuam sonhando com o jogador. Mas, no momento, será difícil bancar o que ele ganha na China, algo em torno de R$ 100 milhões por ano. Além disso, há outros clubes chineses interessados em sua contratação.

Irmãos Romero

O atacante paraguaio Ángel Romero foi bicampeão brasileiro com o Corinthians e virou xodó da torcida, mas perdeu espaço com o técnico Fábio Carille e deixou o clube em 2019. Desde então, ele e seu irmão Óscar jogam no San Lorenzo. Mas a dupla estaria insatisfeita no clube argentino, e a imprensa local citou o Corinthians como possível destino, embora não haja nenhuma negociação no momento.

Retornos de empréstimos

O Corinthians ainda conta com 20 jogadores emprestados a outros clubes e que podem virar “reforços” para 2021. Seis deles estão disputando a Série A: o meia Marquinhos (Sport), o meia Janderson (Atlético-GO), o zagueiro João Victor (Atlético-GO), o atacante Fessin (Bahia), o volante Richard (Athletico) e o volante Matheus Jesus (Bragantino). Já o equatoriano Sornoza, que estava na LDU, foi emprestado para o Tijuana, do México.