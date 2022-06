Próximo jogo do Corinthians: Timão enfrenta Juventude no sábado

Próximo jogo do Corinthians: Timão enfrenta Juventude no sábado

Para se manter na liderança do Brasileirão, o Corinthians terá que vencer os próximos desafios até a reta final da temporada. Com 18 pontos, o alvinegro possui dois de vantagem diante do segundo colocado Palmeiras e Atlético Mineiro. Diante do Juventude no fim de semana, confira todos os detalhes do próximo jogo do Corinthians.

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians é contra o Juventude no sábado, 11 de junho de 2022, a partir das 16h30 (horário de Brasília). O palco do confronto será a casa do Timão, na Neo Química Arena, na capital paulista.

O embate é válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Se vencer, o Corinthians poderá manter a liderança da competição e buscar cada vez mais o título da temporada. Neste momento, o clube traz bom desempenho dentro de campo com cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Na última terça-feira, 7 de junho, o elenco paulista foi derrotado pelo Cuiabá na décima rodada jogando na Arena Pantanal. Com esse tropeço, o Corinthians consegue se manter na ponta, mas precisa contar contra os rivais.

O jogo contra o Juventude no sábado vai contar com a transmissão do canal Premiere, disponível na TV por assinatura e também online pela plataforma do celular, tablets, computador e na smart TV.

Próximo jogo do Corinthians no Brasileirão

Rival: Juventude

Data: Sábado, 11/06/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, na capital paulista

Onde assistir: Premiere

+ Mando de campo Copa do Brasil oitavas de final: confira o chaveamento

Histórico de Juventude x Corinthians

As equipes de Juventude e Corinthians já se enfrentaram por 27 oportunidades, com vantagem para o Timão. Ao todo, são 12 vitórias para o clube alvinegro, com 5 empates e 10 triunfos para o clube gaúcho, de acordo com dados do portal Meu Timão.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 9 de dezembro 2021, pelo Campeonato Brasileiro na Série A. Sob o placar de 1 a 0, a equipe do Juventude levou a melhor com gol de Chico.

Ainda seguindo os dados do site Meu Timão, o Corinthians coleciona 36 gols contra 29 para o time de Caxias do Sul.

Confira os momentos do último jogo entre as equipes no Brasileirão, com vitória do Juventude.

Campanha do Corinthians em 2022

O Corinthians é o líder do Brasileirão em 2022. Com 18 pontos, coleciona até a décima rodada cinco vitórias, três empates e duas derrotas na competição. O clube assumiu a primeira posição neste início de temporada com facilidade, deixando os oponentes para trás e até garantindo vantagem aos adversários.

Além de jogar a primeira divisão, o Timão também está nas oitavas da Copa do Brasil. Após o sorteio, ficou definido que o elenco vai jogar contra o Santos. A primeira partida será disputada em 22 de junho, onde a volta vai acontecer na Vila Belmiro. Na competição nacional, o elenco alvinegro venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 5 x 0 no agregado.

Pela Copa Libertadores da América, o Corinthians avançou até as oitavas de final após terminar em segundo lugar no grupo E com nove pontos, tendo duas vitórias, três empates e uma derrota. Agora, vai jogar contra o próprio Boca Juniors na primeira fase do mata-mata.

O reencontro é histórico, considerado um clássico do futebol sul-americano. A primeira partida será em 28 de junho.