Giuliano, do Corinthians, em campo no Brasileirão - Foto: Reprodução/Rodrigo Coca/Corinthians

Quais são as chances do Corinthians cair para a Série B em 2023?

A derrota para o Bahia na última sexta-feira (24) por 5x1, na Neo Química Arena, aumentou as chances do Corinthians de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão. Se quiser escapar da degola, o alvinegro tem que pontuar em alguma das três últimas partidas que lhe restam na reta final do campeonato e torcer por tropeços de outros clubes.

Qual a probabilidade do Corinthians cair?

As chances do Corinthians ser rebaixado para a segunda divisão subiram de 1,2% para 7%, de acordo com o estudo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), atualizado diariamente. O time de Mano Menezes é o sexto com mais chances de cair entre as equipes que ainda brigam contra o rebaixamento.

A goleada para o Bahia em casa, com direito a cinco gols, colocou o Timão na 13ª posição, com 44 pontos, apenas três a mais do que o próprio Bahia, o primeiro time da zona de rebaixamento. As chances do Corinthians são pequenas? Sim, mas pode acontecer. A partir de agora, o desafio é pontuar nos próximos jogos e torcer por tropeços dos adversários.

Mas quem são os adversários do Corinthians? O Cruzeiro é o principal rival, mas a torcida fanática precisa ficar de olho no Santos, Vasco e Bahia, já que todos lutam contra o rebaixamento.

Corinthians no Brasileirão em 35 partidas:

10 vitórias

14 empates

11 derrotas

Chances do Corinthians ir para a Sul-Americana

Sem chances de brigar pela Libertadores do ano que vem, o Corinthians alimenta o sonho de conquistar a vaga para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Timão tem 68,8% de possibilidade de carimbar o passaporte.

Seis vagas para o torneio secundário da Conmebol são distribuídas na tabela de classificação do Brasileiro. Até o início da 36ª rodada, as equipes de Athletico-PR, Cuiabá e Internacional estão praticamente garantidas na competição. Enquanto isso, São Paulo, Fortaleza, Corinthians e Santos brigam pelas outras vaga.

O Cuiabá é o time com a maior chance de conquistar o seu passaporte para o torneio, com 99,72%, enquanto o Athletico-PR tem 99,19%, segundo a matemática da UFMG. O Inter tem 91,5% e o Fortaleza, atual vice-campeão da Sula, contabiliza 74,5%.

O Santos, que ainda briga contra o rebaixamento, tem 50%, enquanto Vasco e Cruzeiro somam 35% e 62,1% respectivamente, de acordo com a UFMG.

Quantas vezes o Timão foi rebaixado?

O Corinthians tem apenas um rebaixamento no Campeonato Brasileiro em toda a história. O fato ocorreu em 2007, quando o clube concluiu a sua participação em 17º com 44 pontos, um ponto a menos do que o Goiás, que escapou do rebaixamento. O Timão foi rebaixado com Juventude, Paraná e o lanterna América de Natal.

O time estreou no Brasileirão em 13 de maio, em vitória contra o Juventude por 1 a 0. Venceu o Cruzeiro na segunda rodada, empatou com o Galo na terceira e com o Santos na quarta. O time chegou a alcançar a liderança na sexta rodada e só perdeu na oitava, para o a Palmeiras. Até ali, nada parecia estar errado.

A partir da derrota contra o Palmeiras, o Timão ficou nove partidas sem vencer. Na 17ª rodada conseguiu superar o Goiás por 1 a 0, em casa. O clube seguiu até a última rodada com a possibilidade de rebaixamento, mas na última rodada, o empate em 1 a 1 com o Grêmio, fora de casa, deu ao elenco de Itaquera o primeiro rebaixamento de sua história no futebol profissional. No total, foram 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

O desempenho ruim, entretanto, começou no início do ano. No Paulistão, o elenco terminou em 9º lugar na primeira etapa, com 29 pontos, conquistados em oito vitórias, cinco empates e seis derrotas, sem passar para a fase final.

Quantos jogos faltam para o Corinthians no Brasileiro?

O Corinthians vai enfrentar o Internacional, em casa, o Vasco, fora de casa, e o Coritiba na última rodada no Couto Pereira. Na corda bamba, o elenco tem que vencer cada um dos desafios se quiser permanecer fora da zona de rebaixamento.

Terça-feira, 28.11 - Vasco x Corinthians (36ª rodada)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv e Premiere

Sábado, 02.12 - Corinthians x Internacional (37ª rodada)

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Premiere

Quarta-feira, 06.12 - Coritiba x Corinthians (38ª rodada)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba,

Onde assistir: Premiere

