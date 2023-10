Fortaleza x LDU: tem prorrogação na final da Sul-Americana em 2023?

Diretamente do Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, as equipes de Fortaleza e LDU Quito disputam a final da Copa Sul-Americana neste sábado, 28 de outubro, às 17h (de Brasília). Como dia de decisão, uma dúvida pode surgir entre os torcedores: tem prorrogação na final da Sul-Americana ou não?

Por que não tem prorrogação na final da Sul-Americana?

Caso a final termine empatada no tempo normal, a prorrogação terá início entre as equipes. Conforme indica o regulamento da Conmebol, o tempo extra contará com duas etapas de 15 minutos cada, mas se o empate persistir, aí as cobranças de pênaltis é que vão definir o campeão.

A final da Copa Sul-Americana, disputada por Fortaleza e LDU neste sábado, terá dois tempos de 45 minutos com acréscimos se necessário. O time que marcar mais gols e ficar com a vantagem no placar leva a taça para casa, além das medalhas de ouro e a premiação em dinheiro no valor de US$ 5 milhões, oferecida pela Conmebol.

Mas caso nenhum clube faça gols ou a final termine em 1x1, por exemplo, o regulamento da Conmebol prevê que a prorrogação tenha início em até 10 minutos após o fim do segundo tempo. As regras são as mesmas, há possibilidade de substituição assim como cartão amarelo e vermelho são mantidos. O time que conseguir reverter a igualdade será o campeão da temporada.

Mas se mesmo com a prorrogação o empate continua, aí as cobranças de pênaltis acontecem. Os treinadores escolhem os jogadores destinados a cobrarem as penalidades, mas não há mais a ordem, cada jogador pode ir o momento que quiser. Como manda a tradição, aquele que fizer mais gols leva o título continental.

Em 2022, o Independiente del Valle venceu o São Paulo por 2 a 0, no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, com gols de Lautaro Díaz e Lorenzo Faravelli.

Quantos jogos vai ser a final da Sul-Americana

Fortaleza e LDU, do Equador, vão disputar a final da Copa Sul-Americana em apenas um jogo no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. Em 2018, a Conmebol optou por alterar o formato da final na Libertadores e Sul-Americana para partida único em estádio neutro após a confusão das torcidas do Boca Juniors e River Plate na Argentina, em Buenos Aires, durante o primeiro jogo da Libertadores.

Desta maneira, as equipes jogam apenas uma partida e quem vencer é o grande campeão. A logística é mais fácil, mas os torcedores de ambos os clubes estarão juntos no mesmo estádio, mas em setores separados.

Até a edição de 2018 a final da Sula era realizada em dois estádios. O finalista de melhor campanha desde a fase de grupos até a decisão tinha a vantagem de jogar a volta em casa, enquanto o primeiro jogo acontecia sempre no estádio do adversário. Naquele ano, o Junior Barranquilla abriu o confronto o Athletico PR, campeão, decidiu em Curitiba.

Agora é a Conmebol quem define o estádio da final da Libertadores e Sul-Americana. Antes mesmo da temporada começar, a entidade determina os locais que receberão as partidas das competições, porém, pode acontecer do time 'jogar em casa', como é o caso da final da Libertadores em 2023 entre Fluminense e Boca Juniors, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Pode acontecer também de, dias antes da disputa, a Conmebol escolha alterar a sede, como foi este ano, com a mudança do Centenário para o Domingo Burgueño, em Punta del Este.