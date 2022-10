Qual foi o último título do Corinthians? Jejum é de três anos

Finalista da Copa do Brasil em 2022, o Timão tem a oportunidade de levantar o troféu da competição mais importante no futebol brasileiro três anos depois da última conquista. Mas o torcedor quer saber qual foi o último título do Corinthians.

Qual foi o último título do Corinthians?

O último título do Corinthians conquistado no futebol masculino foi o Campeonato Paulista em 2019, quando superou o São Paulo na final da temporada.

Sob o comando de Fábio Carille, o elenco alvinegro chegou confiante para disputar o torneio estadual. Isso porque o clube havia conquistado o título paulista em 2017 e 2018, além do Brasileirão em 2017 também.

Na primeira etapa, terminou em primeiro lugar no grupo C com seis vitórias, três empates e três derrotas. Depois, passou por Ferroviária nas quartas, Santos na semifinal até encontrar o São Paulo na final. No primeiro embate, empate sem gols no Morumbi.

Na volta, jogando na Neo Química Arena, decidiu por 2 a 1 para levantar a taça do Campeonato Paulista em 2019. Os gols foram de Danilo Avelar e Vagner Love.

Este foi o último título conquistado pelo Corinthians. Desde então, o clube paulista está três anos sem levantar taças.

+ Jogo contra o Goiás é suspenso por decisão do STJD

Último título do Corinthians no Rio de Janeiro

O Corinthians também tem históricos de conquistar na cidade do Rio de Janeiro. A última taça levantada, entretanto, foi em 2015, com o hexacampeão do Campeonato Brasileiro.

Em 19 de novembro de 2015, o Timão só precisava de um empate para conquistar o título. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o elenco alvinegro ficou em 1 a 1 com o Vasco, com gol de Vagner Loca para vencer a temporada do torneio brasileiro. Aquela foi a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com 81 pontos, com 24 vitórias, nove empates e apenas 5 derrotas.

Em 2000, o Corinthians tornou-se campeão mundial no Rio de Janeiro ao vencer o Vasco nos pênaltis. Agora, em 2022, o Timão tem a oportunidade de levantar mais um troféu no Maracanã se vencer o Flamengo na partida de volta da final na Copa do Brasil.

Relembre os melhores momentos da partida.



+ Maiores jejuns do Brasileirão: 10 times que estão há mais de 15 anos sem título

Quantos títulos da Copa do Brasil o Corinthians tem?

O Corinthians tem três títulos da Copa do Brasil. O primeiro troféu veio em 1995, enquanto os outros dois aconteceram em 2002 e por fim em 2009.

O elenco tem a oportunidade de conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil em 2022, se vencer o Flamengo na final da competição.

Em 1995, contou com a participação de Marcelinho Carioca, enquanto no ano de 2002 teve Dida, Deivid e Vampeta. Já em 2009 o craque Ronaldo Fenômeno estava presente com a camisa titular em campo.

A final da Copa do Brasil em 2022 com a partida de volta será em 19 de outubro, no Maracanã.

+ Veja como chegam os 20 times na reta final do Brasileirão 2022