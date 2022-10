Raí e Sócrates são irmãos? Veja lista de jogadores com parentesco

Ídolos do Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians e São Paulo, Raí e Sócrates representavam clubes rivais, mas fora de campo os dois mostram uma forte ligação em comum. O que muitos torcedores não sabem é que Raí e Sócrates são irmãos, mais uma das belas histórias que o futebol proporciona.

Mas não apenas Raí e Sócrates. Grandes nomes do esporte nacional e internacional também trazem irmãos dentro dos gramados, e muitas vezes competindo entre si.

Raí e Sócrates são irmãos?

Além de dividirem o título de ídolos no futebol brasileiro, Raí e Sócrates compartilham também genes. Os dois jogadores são irmãos, o que muitos dos torcedores não sabem. Magrão, como era chamado, era mais velho, e por isso atingiu o ápice mais rápido do que o irmão, que entrou para o futebol por influência do companheiro.

Sócrates nasceu em Belém, no Pará, mas mudou-se para Ribeirão Preto depois de assinar o seu primeiro contato com Botafogo SP em 1970. Ele foi titular da Seleção Brasileira entre os anos de 1982 até 1986, além de ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele também passou pela Fiorentina (Florenz, na época), Flamengo, Santos até encerrar a carreira no Botafogo de Ribeirão.

Já Raí nasceu na cidade paulista, e por isso teve o mesmo destino do irmão. Em 1984, começou a jogar futebol no Botafogo de Ribeirão, quando assinou o primeiro contato profissional. Mais tarde, teve passagens por Ponte Preta, São Paulo e o Paris Saint-Germain, onde conquistou uma legião de fãs devido ao seu alto desempenho nos gramados.

Em entrevista ao portal UOL, Raí comentou que sempre ouvia comparações com o irmão mais velho, principalmente na performance dentro de campo. Para ele, a experiência foi complicada e poderia até mesmo ter acabado com a sua carreira.

Em 4 de dezembro de 2011, Sócrates faleceu aos 57 anos em decorrência de um choque séptico, uma infecção generalizada, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O craque deixou seis filhos.

Confira o post sobre o irmão Sócrates, feito por Raí.

Conheça outros jogadores que são irmãos

Além de Raí e Sócrates, existem também outros jogadores que são irmãos e dividem a paixão por futebol, atletas da mesma posição ou diferentes.

Dentro de campo, a ligação familiar não existe mesmo que estejam defendendo o mesmo clube. Em caso de rivalidade por times diferentes, aí estes jogadores lutam para manterem o respeito acima de tudo.

Conheça a seguir outros jogadores que também são irmãos.

Goleiros Alisson e Muriel Becker

Ser goleiro já está no DNA da família Becker. Atual guarda-redes do Liverpool e da Seleção Brasileira, Alison é irmão de Muriel, goleiro do AEL Limassol, no Chipre.

Em maio de 2018, o Jornal Nacional, da Rede Globo, produziu uma matéria em que aborda a história da família de goleiros. O avô era goleiro no clube da cidade, o pai defendia o seu time em todas as rodadas entre amigos e a mãe também era goleira, mas no handebol.

O destino estava traçado para Muriel e Alisson. Hoje, os irmãos têm grande sucesso na carreira de futebol. Alisson já passou pelo Internacional e Roma, e hoje está no Liverpool. Já Muriel fez carreira no Internacional e Fluminense.

Irmãos Hazard sensação do futebol internacional

Se você é fã de futebol, com certeza já ouviu falar em Eden Hazard. Ídolo do Chelsea e atual jogador do Ral Madrid, o belga é um dos grandes jogadores do cenário internacional.

Porém, o que você provavelmente não sabia é que Eden tem três irmãos: Thorgan, Kylian e Ethan. O jogador do Real é o mais velho entre eles, depois Thorgan, Kylian e por fim Ethan.

Os irmãos belgas já trilham os seus caminhos pelo futebol, seja em seu país, na Bélgica, como em outros campeonatos ao redor do mundo.

Irmãos Boateng colecionam polêmicas

A palavra polêmica descreve muito bem a carreira e também a relação entre os irmãos Boatend. De um lado, o zagueiro Jerome e do outro Kevin Prince, meia ou centroavante.

Os atletas começaram juntos no Hertha Berlin, na Alemanha. A diferença de idade entre os dois é de apenas um ano, com Kevin sendo o mais velho, 35 e 34 anos. Com o passar dos anos, cada um tomou o seu rumo no futebol, incluindo entre Seleções.

Jerome decidiu defender a Alemanha, enquanto Prince Boateng joga por Gana.

Kevin desde sempre tem fama de bad boy, além de abusar da vida noturna e problemas dentro e fora de campo. Já Jerome, em 2021, foi condenado por violência doméstica. Seu irmão, Kevin, veio a público e confirmou o afastamento entre os dois em entrevista ao jornal Bild, da Alemanha.

“Eu repudio totalmente a violência contra a mulher. Não concordo em nada com as ações do meu irmão, e, até por causa disso, não tenho mais qualquer relação com ele”.

Richarlyson e Alecsandro são irmãos?

Ídolos no futebol brasileiro, você sabia que Richarlyson e Alecsandro são irmãos de sangue? É isso mesmo torcedor, os dois atletas são filhos do ex-jogador Lela, ídolo do Coritiba e campeão pelo clube paranaense em 1985.

Alecsandro é o irmão mais velho, dois anos de diferença entre os dois. Ele já vestiu a camisa de clubes como Vasco, Palmeiras, Cruzeiro, Vitória, Ponte Preta, Sporting, Atlético MG, Flamengo, Coritiba e São Bento. Já Richarlyson é ídolo do São Paulo, além de passagens pelo Ituano, Fortaleza, Santo André, Atlético MG, Vitória, Chapecoense, Novorizontino e Campinense.

Em 2021, os irmãos chegaram a vestir a mesma camisa no Noroeste, time de São Paulo, pela Série A3 do Campeonato Paulista. Hoje, Alec está sem time enquanto Richarlyson é comentarista da Rede Globo e nos canais SporTV, com as chuteiras aposentadas.

