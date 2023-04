Quando Cuca estreia no Corinthians em 2023?

Após a saída de Fernando Lázaro, o Corinthians bateu o martelo e confirmou que Cuca é o novo treinador até 31 de dezembro de 2023. Esta é a primeira vez que o profissional vai comandar o elenco do Timão. Saiba quando vai ser a estreia de Cuca no Corinthians e os principais detalhes da contratação.

Em seu currículo, o técnico tem a conquista da Libertadores com o Galo em 2013 e dois títulos do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras em 2016 e com o Atlético MG em 2021. O último trabalho de Cuca foi justamente no Galo.

Além do treinador, também integram a comissão o auxiliar técnico Cuquinha, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho.

Estreia de Cuca como o novo técnico do Corinthians

Cuca deve estrear no comando do Corinthians no próximo domingo, 23 de abril, contra o Goiás na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 19h (horário de Brasília). O clube não divulgou quando o treinador começa a treinar o elenco alvinegro, mas com a rapidez do anúncio, a diretoria corintiana quer que a estreia aconteça o mais rápido possível.

Assim que o comandante for oficializado no clube e seu contrato finalizado, ele estará disponível para assumir os jogadores para o próximo jogo.

O Corinthians tem pela frente o Brasileirão, contra o Goiás, e depois o jogo de volta contra o Remo, na terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira, 26 de abril, às 21h30. Além disso, Cuca também terá o desafio de comandar o elenco na fase de grupos da Libertadores.

Na última quarta-feira, o Timão perdeu para o Argentinos Juniors, dentro de casa. O resultado foi fundamental para a demissão de Fernando Lázaro e a troca por Cuca.

Torcida protesta nas redes sociais contra Cuca

A contratação de Cuca gerou protesto nas rede sociais, especialmente por torcedoras do Corinthians. Isso por conta da condenação de abuso sexual relacionada ao treinador. Cuca diz que é inocente.

Após o anúncio nas redes sociais de que Cuca é o novo treinador do Corinthians para 2023, mensagens como "Vergonha" e "Respeita as minas" foram direcionados ao clube. A decepção ficou estampada no perfil dos torcedores.

O time feminino do Corinthians é um dos mais vitoriosos no Brasil e também na América do Sul. A campanha "Respeita as Minas" foi criada pelo clube, e como forma de protesto, torcedores cobraram a diretoria do alvinegro.

A diretoria não se pronunciou sobre o assunto.

Carreira de Cuca

O último trabalho do técnico Cuca foi em 2022, no Atlético Mineiro. Após conquistar o título Brasileiro em 2021, ele retornou para o clube mineiro, mas o trabalho não deu resultado.

Esta vai ser a primeira vez do comandante no Corinthians. A expectativa é alta, justamente pelo seu trabalho em times paulistas ter grandes resultados.

Cuca tem passagem por Avaí, Remo, Inter de Limeira, Brasil de Pelotas, Gama, Paraná, Criciúma, Goiás, Grêmio, Flamengo, Coritiba, São Caetano, Botafogo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Fluminense, Atlético MG, Palmeiras e Shandong Taishan.

Em seu currículo conta com a Libertadores de 2013 com o Galo e dois Brasileiros.

