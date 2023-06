Quando o Corinthians caiu para a Série B pela 1ª vez?

O Corinthians é um dos maiores clubes de futebol do Brasil. Sete títulos brasileiros, três da Copa do Brasil, dois títulos do Mundial de Clubes e uma Libertadores. Mas além de títulos e glórias, o time paulista também tem tristes recordações do rebaixamento no Brasileirão. Relembre o episódio e veja como o alvinegro se recuperou.

Em que ano o Corinthians foi rebaixado?

O Corinthians caiu para a série B em 2007, ano em que terminou em 17º com 44 pontos na classificação. Naquele ano também caíram os times Juventude, Paraná e América de Natal.

Foi um ano difícil para o Timão. No Paulistão de 2007, o alvinegro garantiu 29 pontos e a a nona posição do estadual e acabou fora da zona de classificação para a semifinal. Na Copa do Brasil passou pelo Pirambu na primeira fase, o Treze na segunda e nas oitavas de final perdeu para o Náutico.

Porém, o Corinthians começou muito bem o Brasileirão. Liderou o campeonato nas seis primeiras rodadas, perdendo o primeiro jogo na oitava rodada, contra o Palmeiras. No total, foram dez vitórias, 14 empates e 14 derrotas na temporada somando 44 pontos.

A última rodada da Série A foi disputada em 02 de dezembro de 2007. Como manda a tradição, todos os jogos acontecem no mesmo dia e no mesmo horário. O Corinthians entrou em campo com chances de se salvar, mas para isso teria que ganhar do Grêmio no Estádio Olímpico Monumental, antigo estádio do Tricolor, além de torcer por uma combinação de resultados.

Além de vencer, teria que observar os resultados entre Vasco contra Paraná e Goiás versus Internacional. As equipes de América, Paraná e Juventude estavam matematicamente rebaixados, restavam apenas uma vaga. O alvinegro torceu contra o Goiás, mas o Esmeraldino ganhou do Inter por 2 a 1 e se livrou, piorando a situação do Corinthians.

Naquele dia, o elenco gaúcho abriu o placar com gol de Jonas com apenas 1 minuto de jogo. Aos 30 do primeiro tempo, Clodoaldo marcou de voleio e deixou tudo igual em 1 a 1.

Relembre os momentos da partida entre Grêmio e Corinthians.



Por que o Corinthians não foi rebaixado em 2000?

O ano era 2000. Mesmo com incerteza se haveria ou não o Campeonato Brasileiro, o Clube dos 13 (organização formada por clubes de futebol) decidiu colocar em prática a Copa João Havelange, com equipes das três divisões do futebol. O curioso é que o regulamento da competição não previa rebaixamento. Pela primeira vez na história, a CBF não organizou o campeonato.

Em 1999, o Corinthians foi campeão brasileiro pela terceira vez. No ano seguinte, terminou a temporada em 24º lugar, penúltimo na classificação, com 16 pontos. Como manda a tradição, o time teria que ser rebaixado, mas como não havia regra de rebaixamento, o clube paulista escapou.

Foram 116 equipes na competição. O Timão marcou apenas quatro vitórias, quatro empates e 16 derrotas.

Qual a chance do Corinthians ser rebaixado em 2023?

Depois de jogar dez rodadas no Brasileirão, o Corinthians tem 35.8% de chances de ser rebaixado. Os dados são do estudo atualizado diariamente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com nove pontos, o alvinegro é o 16º colocado, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Venceu apenas dois jogos, empatou três e perdeu cinco, com saldo de gols em seis negativos.

Desde o início da temporada, o Corinthians só ganhou do Cruzeiro na primeira rodada (2x1) e do Fluminense na oitava rodada (2x0) em casa. O Timão ainda não ganhou fora de casa.

2 vitórias (Cruzeiro e Fluminense)

(Cruzeiro e Fluminense) 3 empates (Fortaleza, São Paulo e Cuiabá)

(Fortaleza, São Paulo e Cuiabá) 5 derrotas (Goiás, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e América MG)

Números de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians

Após a demissão de Cuca, o técnico Vanderlei Luxemburgo assumiu o Corinthians em 02 de maio, no duelo contra o Independiente del Valle, na Neo Química Arena, pela Libertadores. Os resultados não animam o torcedor, que tem um provável rebaixado no Brasileirão.

São 12 jogos no comando do Timão, com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. No quesito gols são oito gols marcados e 16 sofridos.

Na Libertadores, o comandante estreou no jogo contra o Argentinos Juniors na quarta rodada. Os dois não saíram do zero a zero. Na quinta rodada, o elenco alvinegro perdeu para o Independiente del Valle na quinta rodada, eliminado da competição.

A esperança do treinador é a Copa do Brasil e o Brasileirão, mesmo com a chance clara de rebaixamento.

