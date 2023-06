Quem o Corinthians pega nas quartas de final da Copa do Brasil 2023

Corinthians disputa as quartas de final da Copa do Brasil 2023. Foto: Reprodução Rodrigo Coca Ag. Corinthians / Thais Magalhães CBF Flickr

Elenco paulista vai disputar as quartas de final da Copa do Brasil depois de derrotar o Atlético Mineiro nos pênaltis

A CBF definiu através de sorteio nesta terça-feira, 06 de junho, os jogos das quartas de final da Copa do Brasil na temporada. O Corinthians, atual vice-campeão, sabe quem vai enfrentar na competição depois de ganhar do Atlético Mineiro nos pênaltis. O Timão busca o quarto título da Copa do Brasil.

Qual time o Corinthians vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil?

O Corinthians vai enfrentar o América Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos de ida estão marcados para a primeira semana de julho, 05 e 06 de julho, e a volta para a segunda semana entre 12 e 13 do mesmo mês. O mando de campo do primeiro jogo pertence ao América MG, enquanto a volta é do Corinthians.

PRIMEIRO JOGO DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

Corinthians x América MG

Estádio Independência, em Belo Horizonte

SEGUNDO JOGO DAS QUARTAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

América MG x Corinthians

Estádio Neo Química Arena

+ Quais times estão nas quartas de final da Copa do Brasil 2023

Relembre o último título do Corinthians

Campanha do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians estreou na terceira fase da Copa do Brasil. Perdeu no primeiro jogo para o Remo, em Belém, mas deu a volta por cima e levou a disputa para os pênaltis onde garantiu a classificação (5×4).

Já nas oitavas de final, superou o Atlético Mineiro também nas cobranças de pênaltis. O Timão perdeu o primeiro jogo, mas empatou a partida e ganhou nas penalidades (1×3).

Remo 2 x 0 Corinthians

Corinthians (5) 2 x 0 (4)

Atlético MG 2 x 0 Corinthians

Corinthians (3) 2 x 0 (1) Atlético MG

Como foi a situação do Corinthians na temporada passada?

Na edição passada, o Corinthians chegou até a final, mas perdeu para o Flamengo nos pênaltis. O time estreou na terceira fase contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. No primeiro confronto, no Estádio do Café, o empate em 1 x 1 deixou tudo em aberto para a volta. Sem problemas, o Timão faturou a classificação ao vencer por 2 x 0 na Neo Química Arena.

Nas oitavas de final foi a vez de encontrar o Santos em clássico paulista. O primeiro jogo terminou em 4 x 0 ao alvinegro, enquanto a volta terminou com a vitória do Peixe por 1 x 0.

O sorteio da CBF definiu o confronto entre Corinthians e Atlético GO. No primeiro jogo das quartas de final o clube paulista perdeu por 2 x 0, mas na volta superou o adversário por 4 x 1.

Nas semifinais, estreou com empate em 2 x 2 contra o Fluminense. No segundo jogo, ganhou por 3 x 0, carimbando o passaporte para a final da Copa do Brasil.

Na final da Copa do Brasil o Corinthians enfrentou o Flamengo. O primeiro jogo não saiu do zero a zero na Neo Química Arena. O segundo confronto foi realizado no Maracanã, com a casa lotada. O empate em 1 x 1 deu ao alvinegro a chance de disputar os pênaltis, mas o triunfo foi do Rubro-Negro por 6 x 5.

Quantos títulos da Copa do Brasil o Corinthians tem?

O Corinthians tem três títulos da Copa do Brasil, conquistados em 1995, 2002 e 2009. O time paulista disputou sete vezes a final da competição, ficando com o vice em quatro oportunidades. Confira a lista completa dos maiores campeões da Copa do Brasil aqui.

A primeira vez que levantou a taça foi em 1995, quando superou o Grêmio na final. O Timão passou pelo Operário VG na primeira fase, Rio Branco nas oitavas de final, Paraná nas quartas, Vasco na semifinal e o Tricolor na final. O primeiro jogo terminou 2 x 1 ao Timão, enquanto na volta o time paulista ampliou a vantagem por 1 x 0.

O segundo troféu do Corinthians veio em 2002. Derrotou o River do Piauí, Americano, Cruzeiro, Paraná e o São Paulo, alcançando a vaga na final. No primeiro jogo o Corinthians venceu o Brasiliense por 2 x 1, enquanto na volta o empate em 1 x 1 deu o bicampeonato ao alvinegro.

Em 2009, o Corinthians consagrou-se tricampeão da Copa do Brasil. Passou por Itumbiara, Misto, Athletico, Fluminense, Vasco e o Internacional na final. No primeiro jogo o Timão venceu por 2 x 0, enquanto na partida de volta o empate em 2 x 2 garantiu a vantagem ao time paulista.

Leia também:

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2023 nas quartas de final