Quantas vezes o Corinthians foi campeão brasileiro?

O Corinthians já venceu o Campeonato Brasileiro por 7 vezes. Em 1990, o primeiro troféu da competição foi conquistado. O título do Brasileirão mais recente do Alvinegro ocorreu em 2017.

Quem é o maior campeão do Brasileirão?

O Corinthians é o quarto maior campeão brasileiro, atrás do arquirrival alviverde Palmeiras com 11 títulos, do Santos (8 títulos) e do Flamengo (8 títulos).

Confira o ranking com todos os campeões brasileiros da história.

1° Palmeiras – 11 títulos – 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022.

2° Santos – 8 títulos – 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004.

3° Flamengo – 8 títulos – 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020

4° Corinthians – 7 títulos – 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

5° São Paulo – 6 títulos – 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.

6° Cruzeiro – 4 títulos – 1966, 2003, 2013 e 2014.

7° Vasco – 4 títulos – 1974, 1989, 1997 e 2000.

8° Fluminense – 4 títulos – 1970, 1984, 2010 e 2012.

9° Internacional – 3 títulos – 1975, 1976 e 1979.

10° Bahia – 2 títulos – 1959 e 1988.

11° Botafogo– 2 títulos – 1968 e 1995.

12° Grêmio – 2 títulos – 1981 e 1996.

13° Atlético-MG – 2 títulos – 1971 e 2021.

14° Guarani – 1 título – 1978

15° Coritiba – 1 título – 1985

16° Sport – 1 título – 1987

17° Athletico-PR – 1 título – 2001

Quantos Brasileirões o Corinthians tem?

Fundado em 1910, o Corinthians conquistou seu primeiro título nacional apenas em 1990. Porém, após isso, o Time do Povo levantou o caneco em mais 6 oportunidades: 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

1990 – Primeiro Título

Em 1990, o Corinthians conseguiu sua primeira conquista do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o sistema de disputa ainda passava pela fase de grupos.

20 clubes foram divididos em dois grupos. No primeiro turno, foram 10 partidas, com um time enfrentando todos da outra chave. Já no returno, as equipes de cada grupo jogavam entre si.

Os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores da classificação geral avançaram para as quartas de final. Todo o mata-mata foi disputado em sistema de ida e volta.

Nessa primeira fase, em 19 jogos, o Corinthians obteve 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas.

Classificado para as quartas de final, o Timão enfrentou o Atlético-MG. Na ida, que aconteceu no Pacaembu, os paulistas levaram a melhor e venceram por 2 a 1. Já nos 90 minutos finais, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Com a vantagem no placar agregado, a vaga para a semifinal foi carimbada.

Nas semis, o rival foi o Bahia. A primeira parte do duelo também ocorreu no Morumbi. O placar foi favorável para o Corinthians, vitória por 2 a 1. Na volta, o empate por 0 a 0 garantiu o Timão na grande decisão.

Na final, o adversário foi o arquirrival São Paulo. Os dois jogos foram no Morumbi. Porém, o primeiro embate com mando corintiano. O Corinthians venceu os dois confrontos por 1 a 0 e sagrou-se campeão brasileiro pela primeira vez em sua história.

Ao todo, na campanha da glória alvinegra foram 25 jogos disputados. 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 23 gols feitos e 20 sofridos.

1998 – Segundo Título

8 anos mais tarde do primeiro título do Brasileirão, o Corinthians voltou a figurar no topo do futebol nacional. O sistema de mata-mata continuou em vigor. 24 times jogaram entre si em turno único. Os oito primeiros colocados avançaram para as quartas de final.

Na fase de pontos corridos, o Corinthians ficou em primeiro. Em 23 partidas ganhou 14, empatou 4 e perdeu em 5. O Timão balançou as redes 46 vezes e levou 30 gols, com um aproveitamento de 66,7%.

Na fase final, o 1° enfrentava o 8°, o 2º enfrentava o 7º, o 3º pegava o 6º e assim por diante. O regulamento era peculiar: Eram 3 jogos, porém, caso houvesse duas vitórias seguidas do mesmo clube, este, avançaria. O mando de campo do segundo e possível terceiro duelo era da equipe que teve melhor campanha até aquele momento no Campeonato. Portanto, o Corinthians enfrentou o Grêmio.

No primeiro jogo, realizado no Estádio Olímpico, o Corinthians venceu por 1 a 0. Já no segundo embate, no Pacaembu o Grêmio venceu por 3 a 0. No entanto, na partida final, também no Pacaembu, o Timão ganhou pelo placar mínimo e avançou.

Nas semifinais, o rival foi o Santos. A primeira partida foi na Vila com triunfo do Peixe por 2 a 1. A segunda partida foi no Pacaembu e o Timão venceu o rival por 2 a 0. Com isso, mais uma partida foi jogada. O empate em 1 a 1 garantiu o Corinthians na final por ter marcado mais gols.

Na grande decisão o adversário foi o Cruzeiro. O primeiro jogo, de mando da Raposa terminou em 1 a 1. Na volta, no Morumbi, com o apoio da fiel torcida, outro empate pelo mesmo placar. E então, no jogo do título, também no Morumbi, o Corinthians venceu por 2 a 0 e tornou-se bicampeão do Brasileirão.

Na campanha do Bi, o Timão disputou 32 partidas, venceu por 18 vezes, por 7 vezes empatou e tropeçou em 7 oportunidades.

1999 – Terceiro Título do Corinthians

O regulamento do Brasileirão de 1999 foi o mesmo de 1998, porém, com 22 equipes. Por isso, na primeira fase o Corinthians disputou 21 partidas. Foram 14 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Novamente, o Timão avançou na ponta da tabela.

Nas quartas de final o adversário foi o Guarani. No primeiro jogo, em Campinas, o duelo ficou no 0 a 0. A segunda partida, no Morumbi, o Timão venceu por 2 a 0. No último confronto e com um empate por 1 a 1, o Corinthians, avançou.

Nas semis, o adversário foi o São Paulo. Ambas as partidas foram no Morumbi, na ida com mando do Tricolor Paulista. O primeiro jogo foi com vitória do Corinthians por 3 a 2. O segundo encontro também foi com triunfo alvinegro, dessa vez, por 2 a 1. Com duas vitórias, o Timão garantiu sua vaga na decisão.

A final foi contra o Atlético-MG. A primeira partida da decisão foi no Mineirão com vitória do Galo por 3 a 2. No segundo jogo, no Morumbi, vitória do Timão por 2 a 0. O último embate, também no Morumbi foi com empate em 0 a 0. Pelo saldo de gols, o Timão levantou a taça do Brasileirão pela terceira vez na sua história.

Na campanha geral, foram 29 jogos, 18 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 61 gols marcados, 38 sofridos. Aproveitamento de 68%

2005 – Quarto título

O primeiro título do Corinthians na era dos pontos corridos ocorreu em 2005. Vale lembrar que por conta da Máfia do Apito, o STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) determinou que 11 partidas fossem refeitas.

Nisso, o Timão jogou novamente contra o São Paulo, empatando em 1 a 1. O outro confronto que teve de ser jogado novamente foi contra o Santos. Ante o peixe, o Corinthians venceu por 3 a 2.

Ao todo, 22 times jogaram entre si em turno e returno. Ao final do Campeonato, o Timão em 42 rodadas somou 81 pontos. Foram 24 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. 87 gols foram marcados e 59 bolas entraram na meta corintiana. O aproveitamento geral foi de 64%.

Em 2005, o Corinthians conquistou o tetracampeonato do Campeonato Brasileiro de Futebol de sua história.

2011 – Quinto título

Em 2011 o formato do Brasileirão era o mesmo dos dias atuais. 20 times se enfrentam em turno e returno. Aquele que somar mais pontos é o grande campeão.

Com o fim do primeiro turno, o Timão ficou em 1°. Em 19 partidas, foram 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de 64,9%

Na campanha completa, com as 38 rodadas, o Alvinegro, somou 71 pontos. 21 triunfos, 8 empates e 9 tropeços. Aproveitamento geral de 62,3%

O jogo que confirmou o título foi no dia 04 de dezembro de 2021. Na última rodada, contra o arquirrival, Palmeiras. Na mesma data, o ídolo Sócrates faleceu e como homenagem o Corinthians empatou em 0 a 0 e levantou o quinto troféu do Brasileirão.

2015 – Sexto Título

A sexta estrela veio em 2015. Nas 38 rodadas, o Corinthians somou 81 pontos, segundo maior recorde da história do Brasileirão nos pontos corridos, atrás apenas do Cruzeiro na campanha de 2003, quando a Raposa somou 100 pontos.

No 1.º turno, o Timão terminou isolado na liderança, com 4 pontos de vantagem para o Atlético-MG, vice-líder. Foram 12 triunfos, 4 empates e 5 derrotas. Ao todo, o Corinthians somou 40 pontos e chegou aos 70% de aproveitamento.

No final das 38 rodadas, os comandados de Tite somaram 24 vitórias, 9 empates e somente 5 derrotas. Aproveitamento geral de 71%.

O hexacampeonato foi confirmado na 35ª rodada. Um empate em 1 a 1, contra o Vasco, fora de casa.

Vale lembrar que este foi a primeira temporada completa do Timão mandando suas partidas na Arena Corinthians, hoje renomeada de Neo Química Arena.

2017 – Sétimo Título do Corinthians

O último título do Brasileirão conquistado pelo Corinthians, foi em 2017. O primeiro turno da equipe foi brilhante. Em 19 rodadas, foram 14 vitórias e 5 empates.

Invicto e imaculado na primeira parte do Campeonato, o Timão só manteve a boa fase para ficar com o caneco. Dos 57 pontos disputados, o alvinegro conquistou 47. Foram 8 pontos a frente do vice-líder, Grêmio e aproveitamento de 82%.

Após o fim das 38 rodadas, o Timão somou 72 pontos. Foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. 50 gols marcados e 30 sofridos (melhor defesa da competição). Aproveitamento geral de 63%.

O jogo que tornou o Corinthians heptacampeão foi na 35ª rodada contra o Fluminense. O Timão venceu por 3 a 1 e ficou com o título.

