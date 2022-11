Taça da Copa do Mundo 2022: quanto vale o troféu?

Sem dúvidas, o objeto mais cobiçado do futebol esse ano é a taça da Copa do Mundo 2022. Apenas a seleção campeã da disputa mundial poderá levantar o prêmio e ostentar a vitória, mas quanto vale o troféu da Copa? É possível fazer algumas estimativas de seu valor; confira.

Qual o valor da taça da Copa do Mundo 2022?

Feita pelo artista italiano Silvio Gazzaniga, a taça da Copa do Mundo no atual modelo é usada como troféu do campeonato desde 1970, quando substituiu a antiga Jules Rimet. Segundo veículo norte-americano Nacional News, o valor da taça, considerando apenas seu material, é de U$ 250,000.

O preço foi calculado com base nas taxas de cotação do ouro. No entanto, essa quantia se refere apenas ao material que o troféu foi concebido. Com relação a todo o simbolismo e o que a taça remete, a estimativa é que o troféu esteja avaliado em, aproximadamente, U$ 20 milhões.

A maior parte da taça da Copa do Mundo 2022 é feita em ouro, e chega a pesar mais de de 6 quilos, distribuídos em 36,8 centímetros. Em seu design, foram esculpidas figuras humanas que levantam o planeta Terra com as mãos.

O campeão recebe uma réplica do troféu e seu nome é gravado na base do original.

História da taça da Copa do Mundo

A primeira taça foi encomendada em 1928 pelo terceiro presidente da Fifa, o francês Jules Rimet. Segundo informações do site da Conmebol, Rimet foi o idealizador da Copa do Mundo e incumbiu o designer Abel Lafleur de criar o troféu do torneio.

Inicialmente, a taça foi projetada em ouro maciço, com 35 centímetros de altura e 3,8 quilos. O primeiro modelo da estatueta fazia referência à deusa da vitória, chamada Nike. Por isso, o objeto foi batizado de Vitória, mas anos mais tarde seu nome foi trocado para Jules Rimet, em homenagem ao idealizador do campeonato.

A Jules Rimet foi usada como troféu até o ano de 1970, nas disputas seguintes foi criado outro design. As seleções da Inglaterra (1966), Uruguai (1930 e 1950), Itália (1934 e 1938), Alemanha (1954) e Brasil (1958, 1962 e 1970).

Mas, em 1970, a Fifa definiu que a seleção que fosse campeã três vezes iria ganhar a taça definitivamente e poderia exibi-lá em suas vitrines. Como o Brasil foi tricampeão no mesmo ano, na Copa do México, a seleção levou o troféu para casa.

Roubo da taça no Brasil

A taça Jules Rimet foi roubada duas vezes em sua história. A primeira vez foi em 1966, na Inglaterra, mas foi encontrada no mesmo ano, enrolada em um papel.

O segundo sumiço aconteceu em 1983 no Brasil, quando a taça sumiu misteriosamente da sede da CBF. Até hoje a estatueta não foi localizada. Sem a original, a confederação encomendou uma réplica anos mais tarde.

Nova taça

O troféu que o torcedor conhece nos dias de hoje - a Taça da Copa do Mundo 2022 - surgiu pela primeira vez em 1974. Projetada pelo artista italiano Silvio Gazzaniga, em 1971, o troféu ficou maior e mais pesado.

Ele é feito de ouro 18 quilates com base em malaquita e mostra duas figuras humanas segurando a Terra. É um troféu que pesa 6.142 quilos, dos quais 5 são feitos de ouro.

Copa do Mundo Catar 2022

Em 2022, a Copa do Mundo será realizada no Catar entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Essa é a primeira vez que a disputa é feita no final do ano e não nos meses de junho e julho. A mudança do calendário se deu por conta do clima do país, pois no verão, as temperaturas atingem números muito altos e poderiam ser nocivas aos atletas e comissões técnicas.

Esse ano, 32 seleções disputam o campeonato. O jogo de estreia será entre o time local Catar contra o Equador, dia 20 de novembro às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.

Quanto ganha o vencedor da Copa do Mundo 2022?

Em abril de 2022, a Fifa explicou no Doha Exhibition and Congress Center, no Catar, que a seleção campeã leva para casa o valor de 38 milhões de euros e o vice-campeão 27,7 milhões de euros. Já o terceiro colocado embolsa 24,45 milhões de euros e o quarto lugar 22,64 milhões de euros. Times que chegarem até às quartas de final ganham 15,40 milhões e as seleções que forem eliminadas nas oitavas recebem 11,7 milhões.

Confira a tabela de jogos do Brasil