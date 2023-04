Quem pode ser o novo técnico do Corinthians em 2023?

Com a provável saída de Fernando Lázaro, confira os principais nomes livres no mercado

O Corinthians perdeu para o Argentino Juniors na noite de quarta-feira (19) dentro de casa, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Libertadores. O resultado colocou ainda mais pressão no trabalho do técnico do Corinthians Fernando Lázaro.

Se o treinador realmente deixar o cargo, a diretoria terá que ir ao mercado buscar uma nova opção para treinar o elenco alvinegro. Mas quais são os nomes livres neste momento? Quem pode ser o novo técnico do Corinthians?

5 Nomes para ser novo técnico do Corinthians

O desempenho do Corinthians dentro de campo não agrada o torcedor corintiano na temporada. Após a derrota para o Argentinos Juniors na Libertadores, a primeira na competição, o técnico Fernando Lázaro vê o seu nome ligado a crise dentro e fora de campo.

De acordo com o portal GE, a diretoria vai conversar o destino do treinador nesta quinta-feira, 20 de abril, para saber se o trabalho de Lázaro terá continuidade ou não. Ao que tudo indica, um novo treinador deve chegar para ocupar o cargo de técnico do Corinthians nesta temporada, conforme indicou o GE.

Mas quem está livre no mercado? Quem pode ser o novo treinador do Corinthians?

Tite está sem clube no momento

O torcedor do Corinthians com certeza aceitaria Tite, ídolo da Nação Corintiana, de volta este ano. O profissional está sem clube desde que deixou a Seleção Brasileira no fim do ano passado após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Com isso, Tite pode ser a opção da diretoria para assumir o lugar de Fernando Lázaro este ano. Tite já passou por Garibaldi, Caxias, Veranópolis, Juventude, Grêmio, São Caetano, Atlético MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional, Al Wahda e o Corinthians onde conquistou grandes títulos como a Libertadores e o Mundial de 2012.

Com o Brasil, ganhou a Copa América em 2019.

Cuca pode ser o novo técnico do Corinthians?

Sem time desde que deixou o Atlético Mineiro, Cuca pode ser uma boa opção para o Corinthians. Um dos profissionais com mais experiência no futebol brasileiro, o treinador nunca passou pelo Timão e, por isso, pode dar um novo ar ao clube.

Cuca já passou por grandes times na carreira, como Avaí, Remo, Inter de Limeira, Brasil de Pelotas, Gama, Paraná, Criciúma, Goiás, Grêmio, Flamengo, Coritiba, São Caetano, Botafogo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Fluminense, Atlético MG, Palmeiras e Shandong Taishan.

O seu último trabalho foi o Galo em 2022, quando não apresentou bons resultados e foi substituido por Coudet, argentino treinador do Celta de Vigo, na Espanha.

Roger Machado no Corinthians?

Outro profissional que também está livre no mercado é Roger Machado. Com vasta experiência no futebol brasileiro, Roger pode ser o novo técnico do Corinthians caso Fernando Lázaro seja desligado do cargo em abril.

O seu último trabalho foi o Grêmio em setembro do ano passado. O time de Roger brigou na parte de cima da tabela e conseguiu retornar para a elite, mas ele foi demitido para dar lugar para Renato Gaúcho.

Roger é ex-jogador de futebol. Como treinador, passou por Juventude, Novo Hamburgo, Atlético MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Nunca ganhou títulos de expressão.

Dorival Júnior está sem time

O ano de 2022 foi perfeito para Dorival Júnior. Ele conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil com o Flamengo, o primeiro justamente em cima do Corinthians nos pênaltis. Mesmo assim, torna-se um bom nome para substituir Fernando Lázaro em eventual saída.

Assim como os outros nomes, Dorival também é experiente no futebol brasileiro. Ele já treinou Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético MG, Internacional, Flamengo e Ceará. Nunca passou pelo Corinthians, o que seria uma novidade em sua carreira.

Rogério Ceni no Corinthians?

Quando atuava como goleiro, Rogério Ceni considerada o Corinthians como o seu maior rival. Mas desde que se tornou treinador de futebol, a possibilidade de comandar o Timão pode se tornar real.

O profissional foi demitido do São Paulo e, por isso, está sem clube no momento. Rogério é ídolo do São Paulo, com passagens como comandante no Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo.

Rogério é um treinador em ascensão, que ainda irá crescer em seu trabalho. O torcedor não se anima com a ideia de um ex-rival treinar o seu clube, mas o trabalho de Ceni dá resultados.

