Com Rogério Ceni demitido, quem pode ser o novo técnico do São Paulo?

É oficial, Rogério Ceni não é mais o técnico do São Paulo. Na tarde desta quarta-feira, 19 de abril, o clube anunciou o desligamento do profissional mesmo após a vitória contra o Puerto Cabello na Sul-Americana. O ex-goleiro deixa o comando do time após um ano e oito meses.

O ex-jogador assumiu o comando do São Paulo após deixar o Flamengo em 2021, quando conquistou o título brasileiro de maneira inesperada. Ceni, por outro lado, não ganhou nenhum título no Tricolor, seu único clube enquanto goleiro.

O São Paulo ganhou do Puerto Cabello na terça-feira por 2 a 0, no Estádio do Morumbi, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o resultado não agradou torcedores e a diretoria tricolor. Na tarde desta quarta-feira, o clube anunciou a demissão de Ceni após um ano e oito meses.

Ceni não ganhou troféu enquanto dirigiu o Tricolor Paulista, assim como teve grandes problemas dentro de campo, com o futebol apresentado em diferentes competições. Este ano, o time foi eliminado nas quartas de final pelo Água Santa.

Em nota, a diretoria confirmou que, além de Rogério Ceni não ser mais o técnico do São Paulo, os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto também foram desligados das funções.

"O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. O Clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses de trabalho nesta passagem que trouxe dois vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes. O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento".

Sem Rogério Ceni, quem será o novo treinador do São Paulo?

Com a saída de Rogério Ceni, a diretoria paulista vai ao mercado em busca do substituto perfeito. Não é de hoje que o São Paulo passa por um momento ruim dentro de campo, com muitos jogadores lesionados, a falta de títulos e um futebol que deixa a desejar.

Mas quem poderia ser o novo técnico do São Paulo na temporada 2023?

Os nomes livres no mercado são Dorival Júnior, Roger Machado, Vitor Pereira, Vanderlei Luxemburgo, Tite e até Cuca, que coleciona passagens pelo time paulista.

Outros nomes como o de Hernán Crespo, por exemplo, também são cotados para assumir o São Paulo. O argentino, que hoje está no Al-Duhail, no Catar, ganhou o Paulistão em 2021.

