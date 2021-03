União/ABC x Corinthians: onde assistir Copa do Brasil Sub-20 – 14/3

Pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, o Corinthians recebe União/ABC, neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília). O confronto marcado para ser realizado no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, ou como é popularmente conhecido Morenão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terá transmissão da tv aberta para todo o país.

União x Corinthians: onde assistir Copa do Brasil Sub-20?

Onde assistir partida entre União/ABC x Corinthians: TV Bandeirantes

A partida entre os clubes na Copa do Brasil Sub-20 terá transmissão ao vivo na tv aberta para todo o país. Isso porque a TV Bandeirantes exibe o confronto do Timãozinho contra o União, a partir das 16h.

Melhor campanha do Corinthians na Copa do Brasil sub-20

O Corinthians nunca venceu a Copa do Brasil Sub-20. No entanto, o clube possui um vice na competição, em 2018. O Timãozinho chega ao torneio como atual vice-campeão do Campeonato Paulista. No Estadual, o Alvinegro conquistou sete vitórias e três empates, além de ter o melhor ataque da competição com 30 gols feitos.

Como acontece a Copa do Brasil Sub-20?

Assim como na edição de 2020, a Copa do Brasil Sub-20 reúne 32 times na primeira etapa, sendo 27 campeões estaduais Sub-20 em 2019 e 2020. A CBF adotou este critério de escolha, pois por conta da pandemia, diversos torneios não ocorreram.

O torneio nacional ocorre no formato mata-mata até a final. Com exceção da primeira fase, todo o resto da competição acontece com jogos de ida e volta. No entanto, não há critério do gol qualificado, mas em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.

Onde e quando será o União/ABC x Corinthians ?

O confronto entre União e Corinthians pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 será realizado então no popular Estádio Morenão, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) ou 15h (horário de MS).

