Eliminatórias da Copa do Mundo 2022: veja quando o Brasil volta a jogar

Com o adiamento das rodadas cinco e seis das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, fica o questionamento na cabeça do torcedor de quando a Seleção Brasileira jogará novamente. A última partida da equipe de Tite ocorreu ainda no ano passado, no dia 17 de novembro, em vitória diante do Uruguai, por 2 a 0, pelas Eliminatórias. No entanto, de lá para cá a seleção não atuou mais, e a Conmebol adiou as partidas marcadas para o final de março. Então, confira quando o Brasil jogará novamente.

Por que Conmebol adiou jogos das Eliminatórias da Copa?

O Brasil tinha data marcada para retornar seus jogos: dia 26 de março. A seleção entraria em campo para jogar contra a Colômbia, em Barranquilla, e quatro dias depois receberia a Argentina, no Recife. Ambas partidas pelas Eliminatórias da Copa. No entanto, a Conmebol decidiu por adiar os confrontos.

Isso porque alguns países como a Inglaterra, exigem que jogadores passem por uma quarentena de 10 dias após voltarem da América do Sul. Com essa medidas, diversos atletas perderiam jogos importantes por seus clubes, que então não os liberariam para as partidas das seleções. Diante deste cenário e com o agravamento da pandemia de Covid-19, a Conmebol adiou os confrontos.

Então, quando o Brasil jogará novamente?

A previsão é que as duas partidas adiadas de março, sejam realizadas entre outubro e novembro deste ano. No entanto, o Brasil deve retornar a campo, caso nada mude, no dia 3 de junho contra o Equador, em solo brasileiro, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa. Em seguida, a seleção joga no dia 8 contra o Paraguai, no pais vizinho.

Como funciona as Eliminatórias da Copa?

As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa ocorre em formato de ida e volta, todos contra todos. Com 10 seleções na competição, cada uma realiza então 18 jogos no total.

Quantos Sul-americanos se classificam para a Copa?

Das 10 seleções que disputam as Eliminatórias Sul-americanas, os quatro primeiros se classificam direto para a Copa do Mundo, do Catar, em 2022. Já o quinto lugar fica com uma vaga na repescagem, contra representante de outro continente, a ser definido. Então, o máximo de representantes Sul-americanos na competição é cinco.

No entanto, o país-sede da Copa do Mundo possui vaga garantida no torneio. Ou seja, em anos de Copa na América do Sul, a Conmebol tem um representante a mais do que na maioria das edições. Por exemplo, em 2014 quando a competição ocorreu no Brasil, além do país-sede, mais cinco países da América do Sul disputaram o torneio: Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e Equador, somando seis seleções.

Como está a classificação das Eliminatórias?

Com quatros jogos disputados, o Brasil lidera a competição com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Na sequência está a Argentina com 10, seguida pelo Equador (9), Paraguai (6), e por fim o Uruguai (6), fecha o G-5. Abaixo da Celeste está Chile e Colômbia, ambos com quatro pontos, e a Venezuela com 3. Nas últimas posições, o Peru está em nono com um, assim como a Venezuela, com a mesma pontuação, mas em décimo lugar.

+ Conheça a história do Maracanã, maior estádio do Brasil