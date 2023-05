Veja a homenagem do Corinthians à Rita Lee

O Corinthians preparou uma super homenagem para Rita Lee, que faleceu na última segunda-feira, no jogo contra o Botafogo. Na noite desta quinta-feira, 11 de maio, os jogadores entrarão com o sobrenome "Lee" em suas camisas. O clube divulgou o modelo das camisetas nas redes sociais.

Para não perder nenhum lance, confira onde assistir Botafogo x Corinthians hoje.

Corinthians presta homenagem à Rita Lee

Cada um dos jogadores terá o sobrenome "Lee" ao lado do seu nome hoje no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Por exemplo, Yuri Alberto será "Yuri Lee", enquanto Murillo levará "Murillo Lee" no uniforme branco da temporada.

Rita faleceu na última segunda-feira. Ela lutava contra um câncer no pulmão desde 2021. Os familiares divulgaram a notícia pelas redes sociais.

O Corinthians visita o Botafogo nesta quinta. A bola vai rolar às 19h30, horário de Brasília, pela quinta rodada do Brasileirão.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Fabio Santos, Murillo; Roni, Maycon; Matheus Araújo; Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Confira o post do Corinthians sobre a homenagem.

Na segunda-feira (8/5), Rita Lee se juntou à mais alta constelação de artistas brasileiros, deixando muito carinho, saudades e uma obra inspiradora para muitas gerações de fãs aqui na Terra. 🖤 Corinthianíssima, a cantora será homenageada na partida desta quinta-feira, pela 5ª… pic.twitter.com/FgkgSdv7Vr — Corinthians (@Corinthians) May 11, 2023

Rita Lee era torcedora do Timão

A cantora Rite Lee nunca escondeu as suas paixões, incluindo o Corinthians. A Rainha do Rock escreveu em 1972, com o grupo Os Mutantes, a música "Amor Branco e Preto", a mais sincera homenagem para o seu clube do coração.

Na letra, ela fala sobre o amor que tem pelo clube, os altos e baixos de como é torcer e acompanhar o elenco dentro de campo. Confira a letra da música de Rita Lee aqui.

Em 1982, em show realizado no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, Rita convidou os jogadores Casagrande, Sócrates e Wladimir para subir ao campo em comemoração ao movimento "Democracia Corinthiana", criado pelos três jogadores em 1980. O grupo pedia a volta das eleições diretas.

Outra curiosidade é que Rita Lee narrou o documentário "Democracia em Preto e Branco: Futebol, Política e Rock N' Roll", película que conta a história do movimento criado pelos jogadores.

Leia também:

Qual foi o último título do Corinthians? Timão está de Jejum há 3 anos