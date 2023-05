Confira onde vai passar jogo do Botafogo e Corinthians hoje. Foto: Reprodução Vítor Silva/ BFR

Onde vai passar Botafogo x Corinthians ao vivo no Brasileirão - 11/05

Em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, as equipes de Botafogo x Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 11 de maio, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h30 (Horário de Brasília). Saiba como assistir a partida ao vivo.

O Glorioso ocupa a liderança com 12 pontos, com 100% de aproveitamento. O Timão, por outro lado, tem quatro pontos em 15ª colocação com quatro pontos, tendo apenas uma vitória, um empate e duas derrotas.

Quem vai passar Botafogo x Corinthians hoje

O jogo do Botafogo x Corinthians hoje vai passar no Premiere e GloboPlay ao vivo. Mas como assistir o embate da quinta rodada do Brasileirão?

TV aberta: nenhum canal da televisão aberta vai transmitir o jogo do Botafogo x Corinthians nesta quinta-feira, pela rodada do Brasileirão.

TV paga: o pay-per-view Premiere está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário ser cliente do pacote de canais de futebol para assistir ao vivo. Entre em contato com o operador para comprar.

Online: para ver o jogo do Corinthians online é só acessar o GloboPlay. Porém, lembre-se que é preciso ser assinante para acompanhar a partida de futebol. Dá para ver no celular, computador, tablet ou smartv.

Escalações de Botafogo x Corinthians

O treinador Luís Castro, do Botafogo, deve utilizar todos os titulares nesta quinta-feira. Patrick de Paula, Danilo Barbosa e o goleiro Gatito estão indisponíveis.

Para Vanderlei Luxemburgo, do Timão, Renato Augusto continua indisponível e Fausto Vera cumpre suspensão.

Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Júnior Santos; Carlos Eduardo, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Roni, Maycon, Matheus Araújo; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Botafogo faz promoção para o Dia das Mães

Para o jogo desta quinta-feira, contra o Corinthians, o Botafogo preparou uma promoção especial para as mamães que torcem para o time carioca. De acordo com o clube, o Setor Leste Superior já está esgotado. São 18 mil torcedores confirmados para o duelo no Nilton Santos.

Nesta quinta-feira, o Botafogo disponibilizou entrada gratuita para as três mil primeiras mães, acompanhadas de seus filhos, no Setor Oeste Inferior.

Outra novidade na compra do ingresso é que, quem é sócio Camisa 7 tem descontos especiais na aquisição dos tickets. Sócios deverão realizar o check-in no site.

Para comprar ingressos acesse o site www.botafogo.com.br/ingresso. Os setores à venda são Leste Inferior, Oeste Inferior e Oeste Superior B e os valores vão de R$ 60 até R$ 300, de acordo com cada local do estádio.

Os portões do Nilton Santos abrem às 17h, horário de Brasília.

