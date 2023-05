Fanática pelo Corinthians, Rita Lee fez até música para o Timão

Conheça a história de Rita Lee com o Corinthians. Foto: Reprodução Instagram @ritalee_oficial

A notícia do falecimento de Rita Lee aos 75 anos nesta terça-feira, 09 de maio de 2023, pegou a todos de surpresa. Corintiana declarada e fanática, a cantora escreveu uma música para homenagear o clube, além de fazer parte da história da Democracia Corinthiana. Relembre os melhores momentos e conheça a música.

Rita Lee fez música para o Corinthians

A Rainha do Rock deixou um legado também para o esporte. Fanática torcedora do Corinthians, Rita Lee escreveu em 1972, com o grupo Os Mutantes, a música "Amor Branco e Preto". Na letra, a cantora citou a relação de amor e raiva sobre torcer para o Timão. A música é considerada um hino dos torcedores e fãs da cantora e será lembrada.

Rita lutava contra um câncer no pulmão desde 2021. Nesta segunda-feira, a família da estrela divulgou nas redes sociais a nota informando a morte da cantora.

Confira a letra da música de Rita Lee sobre o Corinthians.

"Por que será que eu gosto de sofrer?

Vai ver que eu agora dei pra masoquista

Meu amor branco e preto às vezes me deixou na mão.

Mas eu gosto de você, já não importa a sua ingratidão.

Sofro mas continuo a te adorar

Corinthians, meu amor

Corinthians

Sofro mas continuo a te adorar

Corinthians, meu amor

Corinthians, meu amor

Corinthians, meu amor

Corinthians, meu amor

Corinthians, meu amor

Corinthians, meu amor

Corinthians, meu amor

Corinthians, meu amor

Corinthians, meu amor".

Aos 75 anos, a Rainha do Rock Brasileiro se despediu de nós. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da música nacional faleceu na última segunda (8), após um câncer no pulmão. Torcedora apaixonada, participou ativamente da Democracia Corinthiana. Nossa solidariedade… pic.twitter.com/ouMKsqz2fO — Corinthians (@Corinthians) May 9, 2023

História da Democracia Corinthiana e Rita Lee

O projeto "Democracia Corinthiana" foi criado em 1980 por Sócrates, Walter Casagrande e Wladimir com o principal objetivo de lutar pela volta da democracia no Brasil, pedindo pela volta das eleições diretas. O grupo também foi fundamental na história do Corinthians.

Rita Lee também fez parte da história da Democracia Corinthiana. Em novembro de 1982, os jogadores Casagrande, Wladimir e Sócrates foram convidados para subir ao palco com a cantora no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo.

Além do show, a Rainha do Show narrou o documentário "Democracia em Preto e Branco: Futebol, Política e Rock N' Roll" lançado em 2020 sob a direção de Pedro Asbeg.

Confira como foi o show com Rita Lee

