VOTE: Cuca deve ficar como técnico do Corinthians?

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira, 20 de abril, que Cuca é o novo técnico do Corinthians, substituto de Fernando Lázaro após a derrota em casa para o Argentinos Juniors na Libertadores. A contratação do novo treinador gerou muita polêmica nas redes sociais. E você torcedor, concorda com o escolhido para comandar o Timão?

Votação técnico do Corinthians

A contratação de Cuca divide opiniões nas redes sociais. Após o anúncio do Corinthians, torcedores e torcedoras enviaram mensagens de repúdio pela escolha da diretoria corintiana. Outros, no entanto, mostraram-se satisfeitos porque Cuca é um bom treinador.

A revolta envolvendo o nome de Cuca vem de uma condenação do treinador e outros dois jogadores. Em 1987, na Suíça, o então atacante do Grêmio e outros três jogadores foram acusados de manter relação sexual com uma garota de 13 anos. ente.

Com relação ao seu trabalho, Cuca conquistou a Libertadores em 2013 com o Galo e dois títulos brasileiros com o Palmeiras, em 2016, e o Atlético MG em 2021.

E você torcedor do Corinthians, concorda com Cuca como novo técnico do Corinthians?



Títulos de Cuca

Como treinador de futebol, Cuca tem grandes feitos. Ele tem vasta experiência no Brasil, com passagens por Avaí, Remo, Inter de Limeira, Brasil de Pelotas, Gama, Paraná, Criciúma, Goiás, Grêmio, Flamengo, Coritiba, São Caetano, Botafogo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Fluminense, Atlético MG, Palmeiras e Shandong Taishan, na China.

Cuca soma a Libertadores de 2013 com o Galo, a Copa do Brasil em 2021 com o Atlético e o Brasileirão no mesmo ano, além do Campeonato Mineiro. Com o Palmeiras, levantou a taça do Brasileirão em 2016. Outros troféus são o Campeonato Carioca em 2009 com o Flamengo, a Taça Rio com o Fogão em 2007 e 2008 e o Campeonato Mineiro em 2011.

Na China venceu a Supercopa em 2015 e a Copa da China em 2014. O último trabalho foi no Galo, em 2022, substituto no fim do ano por Eduardo Coudet. Agora, Cuca, o técnico do Corinthians, tem grandes desafios pela frente.

