Yuri Alberto vai sair do Corinthians em 2023 ou não?

Jogador tem se destacado no ataque do elenco alvinegro

Após a saída de Róger Guedes para o Catar, o Yuri Alberto vai sair do Corinthians em 2023? O atacante de 22 anos fez nove gols em 39 partidas e é um dos grandes destaques da temporada, mas seu contrato já tem data para acabar.

Yuri Alberto vai deixar o Corinthians?

A boa notícia para a torcida é que, por enquanto, o atacante Yuri Alberto não vai sair do Corinthians, já que seu contrato é válido até o fim de 2027. Diferentemente do que estava acontecendo com Guedes, o jovem não possui negociação em andamento.

Em maio de 2023, o jornalista André Hernan chegou a publicar em sua coluna no UOL que o Everton, da Inglaterra, fez uma consulta por Yuri Alberto. O intuito do clube inglês era obter informações sobre o atleta perante os representantes do jogador e, quem sabe, formalizar uma proposta para o Corinthians, mas até o momento nenhuma notícia sobre valores foi divulgada.

Mais tarde, em junho, o colunista Samir Carvalho, do UOL, notificou que o atacante estava na mira de alguns clubes europeus e, por isso, vender o jogador na próxima janela seria uma boa pedida para faturar.

Com a saída de Róger Guedes, o cenário fica completamente diferente. Uma provável saída de Yuri Alberto não deve acontecer por enquanto já que ele se torna o principal atleta do lado ofensivo em campo.

Yuri Alberto foi revelado pelo Santos, o clube da Baixada Santista, onde jogou profissionalmente entre 2017 a 2020, até se transferir para o Internacional. Foi em Porto Alegre que Yuri se destacou no futebol brasileiro e, claramente, também no cenário internacional.

Foram duas temporadas com a camisa do Colorado, até ser negociado para a Rússia, no Zenit. Com um alto salário e status de craque, o Corinthians decidiu tirar o jogador do time russo em 2022, por empréstimo.

Qual é o salário do jogador no Corinthians?

Para assinar o contrato com o Corinthians em 2022, Yuri Alberto aceitou a proposta de R$ 1 milhão como salário por mês, valor bastante diferente no Zenit, da Rússia. As informações foram publicadas pelo portal ESPN.

No clube russo, Yuri faturava 13,5 milhões de euros anuais, ou R$ 74 milhões na cotação de dezembro do ano passado.

Em janeiro de 2023, Yuri Alberto assinou contrato definitivo com o Corinthians depois de ser emprestado por uma temporada pelo Zenit, da Rússia. A negociação envolveu o zagueiro Robert Renan e o meia Du Queiroz, além da preferência de compra do meia Pedrinho, de 16 anos.

Segundo o GE, Yuri Alberto tem 50% dos direitos vinculados ao Timão, enquanto a outra metade pertence ao Zenit.

