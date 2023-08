A técnica do Brasil vai ser demitida? Entenda a situação de Pia Sundhage

O empate sem gols entre Brasil e Jamaica nesta quarta-feira, 02 de agosto, pela terceira e última rodada na fase de grupos, eliminou a Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina. Na redes sociais, torcedores culparam a técnica do Brasil por suas escolhas durante a partida, assim como o seu trabalho. Mas qual é a situação de Pia na Seleção?

A técnica do Brasil vai ser demitida?

Após a eliminação na fase de grupos pela Copa do Mundo Feminina na manhã de terça-feira, 2, a CBF não se pronunciou a respeito da situação da técnica do Brasil, a sueca Pia Sundhage. Com contrato válido até agosto de 2024, é certo dizer que o cargo da treinadora está ameaçado.

Com a vexatória campanha do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, fica a dúvida sobre a permanência da treinadora Pia Sundhage. Nas redes sociais, o trabalho da comandante foi muito criticado pelos torcedores, com pedidos de demissão e troca de treinador.

Pia está no comando da Seleção Brasileira desde agosto de 2019, quando deixou a equipe sub-17 da Suécia para assumir o elenco feminino do Brasil, um grande desafio em sua carreira como treinadora após anos se dedicando para o futebol nos gramados.

Caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2019 e agora na fase de grupos em 2023, mas conquistou o título da Copa América em 2022. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi eliminada nas quartas de final e, na Finalíssima contra a Inglaterra, perdeu o título nos pênaltis.

Pia tem muitas vitórias dentro e fora dos gramados, mas o trabalho pela Seleção Brasileira tem deixado a desejar na opinião de comentaristas como Ana Thais Matos, da Globo, e também torcedores. A CBF terá muito o que trabalhar daqui para frente.

Quem pode substituir Pia Sundhage?

O nome de Arthur Elias, 41 anos e comandante do Corinthians feminino, é o favorito para substituir a treinadora. No cargo desde 2016, é um dos mais vitoriosos na modalidade no Brasil e referência quando se fala de futebol feminino.

Arthur teve a sua primeira oportunidade em 2013, no Centro Olímpico, de São Paulo, surpreendendo torcedores ao conquistar o título do Brasileirão naquele mesmo ano em cima do São José. Com o sucesso dentro e fora de campo, Arthur transferiu-se para treinar o Audax/Corinthians, onde segue até hoje.

Venceu a Copa do Brasil em 2016 e, no ano seguinte, a Libertadores. Arthur também tem em seu currículo títulos do Brasileirão, Supercopa e Paulistão Feminino, somando 314 partidas como treinador do alvinegro, de acordo com dados do portal Meu Timão, somando 247 vitórias, 42 empates e 25 derrotas

Histórico de Pia Sundhage na Seleção

No cargo de treinadora da Seleção Brasileira desde 2019, Pia Sundhage acumula 57 partidas, com 34 vitórias, 13 empates e dez derrotas entre Copa América, Mundial, amistosos e a Finalíssima, de acordo com dados do Sofascore.

Com 67,5% de aproveitamento, Pia contabiliza 139 gols marcados durante a sua campanha, enquanto sofreu 42 entre os quatro anos no comando do elenco brasileiro. Ela tem apenas um título, o da Copa América de 2022, enquanto nos Jogos Olímpico de Tóquio, em 2021, foi eliminada nas quartas de final.

Na Copa do Mundo de 2019, da França, o Brasil caiu nas oitavas de final para a França.

Em janeiro de 2022, Pia viveu de perto a possibilidade de ser demitida de seu cargo após a CBF mostrar-se insatisfeita com o trabalho da treinadora. Mesmo com os resultados ruins, a técnica do Brasil seguiu na posição.

