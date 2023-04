Com VP fora, quem vai ser o novo técnico do Flamengo?

Na manhã desta terça-feira (11), o técnico Vitor Pereira teve sua demissão oficializada através das redes sociais do Rubro-Negro. O segundo lugar no Campeonato Carioca foi o fim da linha para o português, mas com a decisão vem um impasse: quem será o novo técnico do Flamengo? Veja as opções do mercado atual.

Votação - quem deve ser o novo técnico do Flamengo?

Há diversos nomes para ser o novo técnico do Flamengo, mas veja os principais e dê seu palpite:

Jorge Jesus - Sempre que há demissão no comando técnico do Fla, o nome de Jorge Jesus, ganha força. O português atravessou o atlântico em 2019 para fazer história no Brasil e ficou até julho de 2020. Com o rubro-negro, JJ venceu a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa, Campeonato Carioca e Recopa.

Jorge Samapaoli - Outro nome que pode pintar no Rio de Janeiro é Jorge Samapaoli. No mês passado, o argentino foi demitido do Sevilla após mau desempenho. Portanto, Sampaoli está livre no mercado e uma negociação com ele seria mais simples. No Brasil, já trabalhou no Santos e no Atlético-MG.

Eduardo Coudet - Atualmente no Altético-MG, o técnico do Galo é outro candidato. Coudet está com uma má relação com a diretoria atleticana. Ameaçado no cargo, o argentino ganhou força como nome para ser o novo técnico do Flamengo.

Tite - Treinador do Brasil nas duas últimas edições da Copa do Mundo, Tite é mais um nome que foi cogitado para assumir a vaga deixada por VP. O auge de sua carreira foi em 2012. Pelo Corinthians, o brasileiro conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes. Pela seleção, o único título foi a Copa América de 2019.

Por que Vitor Pereira foi demitido?

Vitor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro deste ano. Após deixar o Corinthians, o treinador acertou com o rubro-negro carioca.

O primeiro compromisso foi a Supercopa do Brasil. Na final, em jogo único, o Fla perdeu para o Palmeiras pelo placar de 4 a 3.

O objetivo seguinte foi pelo Mundial de Clubes. Porém, na semifinal o atual campeão da Libertadores encontrou dificuldades ante o Al-Hilal (ARA), e foi eliminado.

A partir daí uma possível demissão do técnico lusitano começou a ser cogitada. Ainda mais com a derrota para o Fluminense na Taça Guanabara. O tropeço, deu o título para a equipe das laranjeiras.

O ponto final da recente passagem de VP pelo Mais Querido foi com o vice-campeonato estadual. No último domingo (09), o Flamengo foi goleado pelo arquirrival, Fluminense por 4 a 1 e perdeu o título do Cariocão. Vale lembrar que no jogo de ida o time da Gávea venceu por 2 a 0.

Pelo Flamengo, Vitor Pereira comandou o clube em 21 partidas. Foram 12 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 60,3%.

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Para o próximo jogo, na quinta-feira, pela Copa do Brasil, Mário Sérgio, técnico do sub-20 do Flamengo, será o treinador interino do rubro-negro.

O Mengão viajará até o Paraná. O adversário será o Maringá, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Maringá x Flamengo – Jogo de Ida – Terceria Fase – Copa do Brasil

Data: Quinta-feira, 13 de abril.

Horário: 20h – Horário de Brasília

Local: Estádio Willie Davids

A estreia do Flmengo na Copa do Brasil de 2023 terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Atual campeão do torneio, o Fla vai em busca do bicampeonato. Ao todo o clube já conquistou a competição por 4 vezes.