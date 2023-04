Torcida comemora com memes de Vítor Pereira fora do Flamengo

Torcida comemora com memes de Vítor Pereira fora do Flamengo

Agora é oficial, Vítor Pereira não é mais o treinador do Flamengo. O clube anunciou a demissão do português na manhã desta terça-feira, 11 de abril, após a derrota na final do Campeonato Carioca para o Fluminense. Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro comemoraram a saída do técnico com memes e vídeos de brincadeiras.

O trabalho de VP foi bastante criticado pela torcida do Flamengo durante os quatro meses em que dirigiu o elenco carioca. O comandante perdeu quatro títulos na temporada, além de perder na semifinal do Mundial de Clubes e ficar em terceiro lugar.

Confira o anúncio do Flamengo

Os melhores memes da saída de Vítor Pereira no Flamengo

Os memes em comemoração a saída do português viralizaram nas redes. Vídeos, fotos e zoação com o treinador tomaram conta das redes sociais.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional" pic.twitter.com/isPnzxnsMi — thalia ᶜʳᶠ ⁴⁴ (@onelovelaham) April 11, 2023

Vitor Pereira demitido do #Flamengo#Flamenguistas de todas as idades👇👇pic.twitter.com/e9P9z3kAnz — CENTRAL DO FLAMENGO ᶜʳᶠ  (@CentralFlaNacao) April 11, 2023

BOM DIA CARALHO

VITOR PEREIRA NÃO É MAIS TÉCNICO DO FLAMENGO

COMEMORA NAÇÃO OLHA COMO EU TÔ pic.twitter.com/MYk0BhHRKN — RAÇA, AMOR E PAIXÃO! 🔴⚫ ᶜʳᶠ (@flaamor1981) April 11, 2023

“ Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo “

Eu nesse momento pic.twitter.com/p3zXIxucxS — ermcrf (@totalkh29) April 11, 2023

Vitor Pereira demitido pic.twitter.com/OVX3hT61TI — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ (@centraldanacao) April 11, 2023

"Vítor Pereira é demitido" Torcedores do Flamengo: pic.twitter.com/ZL14UJG0aI — De Sola (@desolaoficial) April 11, 2023

vitor pereira longe do flamengo, obrigada meu deus pic.twitter.com/CU39OcND1l — m¡ 🇧🇷 | fan account (@arrwscaetz) April 11, 2023

VÍTOR PEREIRA DEMITIDO OFICIALMENTE pic.twitter.com/8QCwaFgcjc — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) April 11, 2023

Teve até brincadeira com Jorge Jesus.

🚨URGENTE: Após a demissão do Vitor Pereira flamengo foi na Turquia buscar Jorge jesus:

VEJA:pic.twitter.com/077FcSGZer — FLADOIDOS (@fladoidos) April 11, 2023

Os rivais, por outro lado, lamentaram.

Obrigado por tudo, Vítor Pereira! Seus feitos jamais serão esquecidos pic.twitter.com/uoZ04JhyFg — Humor Esportivo (@humoresportivo) April 11, 2023

Leia também: Próximo jogo da Champions League 2023: programação de terça