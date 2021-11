Veja a programação do Flamengo até a final da Libertadores 2021

A equipe do Flamengo já definiu a programação do clube até a final da Libertadores 2021, marcada para o dia 27 de novembro, em Montevidéu, Uruguai. Com o Campeonato Brasileiro em andamento, o Rubro-negro faz um jogo atrasado diante do Grêmio, quatro dias antes da decisão, e de Porto Alegre embarca para a capital uruguaia.

Programação do Flamengo até a final da Libertadores 2021

A cerca de 15 dias da final da Libertadores 2021, a equipe do Flamengo já tem definida a programação do clube até a grande decisão. Com o Brasileirão a todo vapor, a equipe rubro-negra terá cinco partidas até a disputa do título diante do Palmeiras. Depois do confronto contra o Bahia, dia 11, o clube viaja para São Paulo.

No dia 14, o time da Gávea pega o Tricolor Paulista no Morumbi e logo depois retorna ao Rio de Janeiro para enfrentar o Corinthians, dia 17, no Maracanã. Depois do confronto contra o Timão, o time carioca embarca para Porto Alegre e só retorna após a final do principal torneio da América do Sul.

Isso porque, o clube enfrenta o Inter, dia 20, no Beira-Rio. Três dias depois, pega o Grêmio, na Arena, em partida atrasada da 2ª rodada do Brasileirão. Após o confronto diante do Imortal, o Flamengo inicia sua programação para ir a Montevidéu no dia seguinte, para a final da Libertadores 2021, dia 27.

11 de novembro – Flamengo x Bahia (19h)

14 de novembro – São Paulo x Flamengo (16h)

17 de novembro – Flamengo x Corinthians (21h30)

20 de novembro – Inter x Flamengo (21h30)

23 de novembro – Grêmio x Flamengo (21h30)

24 de novembro – Embarque para Montevidéu

27 de novembro – Flamengo x Palmeiras (17h)

Final da Libertadores 2021

As equipes brasileiras do Palmeiras e Flamengo se enfrentam na disputa pelo título da Libertadores, com a programação do jogo para o dia 27 de novembro de 2021. O confronto será realizado no Estádio Centenário, mas em Montevidéu, no Uruguai, e o árbitro será o argentino Néstor Pitana.

A edição desta temporada colocará frente a frente os dois últimos vencedores do torneio. Enquanto o Rubro-negro levantou a taça em 2019 diante do River Plate, o time Alviverde comemorou a conquista diante do Santos em fevereiro deste ano, mas válido pela temporada de 2020.

O SBT, responsável por exibir a Copa Libertadores na tv aberta, irá transmitir então a final do torneio para todo o país ao vivo. O Grupo Disney é o detentor dos direitos de transmissão da competição na rede fechada do Brasil e também exibe a decisão.

Outra opção para assistir o embate será através da Conmebol TV, canal pay-per-view da entidade organizadora do torneio. Além de estar nas operadoras Claro e Sky, o canal está nas plataformas do NOW Online, Sky Play e DirecTV GO. No entanto o preço mensal da assinatura sai por R$39,90.