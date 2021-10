Árbitro da final da Libertadores 2021 apitou decisão da Copa do Mundo

A Conmebol definiu o árbitro da final da Libertadores 2021, que irá comandar a disputa de título entre Palmeiras x Flamengo. A decisão está marcada para o dia 27 de novembro de 2021, em jogo único no Estádio Centenário, na capital do Uruguai, Montevidéu.

Pitana será o árbitro da final da Libertadores 2021

O escolhido para comandar a decisão da Libertadores 2021 foi o árbitro Néstor Pitana. O argentino de 46 anos é considerado um dos melhores profissionais do mundo e esteve no comando da final da Copa do Mundo de 2018, entre França e Croácia, disputada na Rússia.

Além de Pitana ser o árbitro da final da Libertadores 2021, a equipe de arbitragem será composta pelos argentinos: Juan Belatti (árbitro assistente 1), Gabriel Chade (árbitro assistente 2), Facundo Tello (quarto árbitro) e Maximiliano del Yesso (quinto árbitro). O chileno Julio Bascuñan ficará responsável pelo VAR.

Quais jogos Pitana apitou na Libertadores 2021?

A final da Libertadores 2021 será a sexta partida do árbitro nesta edição do torneio. Pitana comandou a vitória do Atlético MG diante do Cerro Porteño por 1 a 0, na 4ª rodada. Também esteve à frente da arbitragem na vitória do Inter diante do Olimpia por 1 a 0 na rodada 5 e no triunfo do Cerro diante do América de Cali na última rodada.

O argentino também comandou duas partidas da etapa preliminar do torneio, sendo uma delas o duelo entre entre Grêmio e Independiente del Valle, no Estádio Casa Blanca, que terminou em 2 a 1 para os equatorianos. Por fim, apitou o clássico entre São Paulo e Palmeiras no jogo de ida das quartas de final.

Quando será a final da Libertadores 2021?

Os times do Palmeiras e Flamengo se enfrentam na disputa pelo título da torneio continental no dia 27 de novembro de 2021. O confronto será realizado no Estádio Centenário, mas em Montevidéu, no Uruguai, e o árbitro da final da Libertadores 2021 será o argentino Néstor Pitana.

A edição desta temporada colocará frente a frente os dois últimos vencedores do torneio. Enquanto o Rubro-negro levantou a taça em 2019 diante do River Plate, o time Alviverde comemorou a conquista diante do Santos em fevereiro desta ano, mas válido pela temporada de 2020.

Onde vai passar a final da Libertadores 2021?

O SBT, responsável por exibir a Copa Libertadores na tv aberta, irá transmitir então a final do torneio para todo o país de forma gratuita e ao vivo. Entretanto, a competição também possui transmissão em canais de operadora por assinatura.

O Grupo Disney é o detentor dos direitos de transmissão do torneio na rede fechada do Brasil. O conglomerado dividiu suas exibições entre FOX Sports e ESPN Brasil durante toda a competição. Outra opção para assistir o embate será através da Conmebol TV, canal pay-per-view da entidade organizadora do torneio.

Além de estar presente nas operadoras Claro e Sky, o canal está nas plataformas do NOW Online, Sky Play e DirecTV GO. No entanto, a Conmebol TV é exclusiva para assinantes e se o torcedor deseja assistir a final da Libertadores 2021 pelo canal, o preço mensal da assinatura é de R$39,90.

