Flamengo e Atlético GO ficam no empate, e cariocas descem para 4º lugar

O Flamengo empatou com o Atlético GO por 1 a 1, neste sábado, no Maracanã, e perdeu o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Rubro-negro foi ultrapassado pelo São Paulo FC, que venceu o Fortaleza por 3 a 2.

Flamengo tem posse de bola, mas sofre para criar chances

Em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, o time de Rogério Ceni não conseguiu traduzir o domínio em muitas chances de gol.

Na primeira etapa, Thiago Maia acertou o travessão aos 21 minutos, após passe de Renê, e aos 35′, Bruno Henrique teve boa chance, mas Jean fez a defesa.

O Dragão praticamente não atacava o Fla, mas aos 41 minutos, Zé Roberto finalizou muito perto da trave de Hugo Souza, após cobrança de escanteio, e levou perigo. Logo depois, a equipe da casa aproveitou erro de passe do clube atleticano, e Thiago Maia encontrou Bruno Henrique, que bateu de canhota e abriu o placar para o Fla.

Na etapa final, o Rubro-negro começou no ataque, mas Jean defendeu chute de Vitinho, aos oito minutos. Na sequência Gabigol balançou as redes, no entanto em posição irregular, o gol foi anulado pelo árbitro.

O Flamengo dominava a partida, entretanto aos 13′, Chico ganhou dividida com Léo Pereira, driblou Natan e passou para Zé Roberto empatar o confronto: 1 a 1.

A partir do gol de empate, o time de Ceni pressionou o adversário, mas não conseguiu ampliar o resultado. Lincoln ainda perdeu uma chance clara de gol aos 45′ da etapa final. Sozinho e com o gol livre, o atacante finalizou fraco e a zaga do Dragão conseguiu afastar.

Próximos jogos de Flamengo e Atlético GO

O Flamengo retorna a campo na próxima quarta-feira (18), no duelo da volta da Copa do Brasil contra o São Paulo FC. Na ida, o Rubro-negro perdeu por 2 a 1, e agora precisa vencer o duelo, por no mínimo um gol, para levar a partida às penalidades. Caso vença por mais de um tento de diferença, o time de Ceni avança na competição.

Já o Atlético GO retorna aos gramados somente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (23), o Dragão enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.