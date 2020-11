Com dois de Brenner, São Paulo vence Flamengo por 2 a 1

Com dois gols de Brenner e falha de Hugo, o São Paulo FC vence Flamengo por 2 a 1, nesta quarta-feira (11), no Estádio do Maracanã. Equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta (18), no Estádio do Morumbi.

São Paulo vence Flamengo e carrega vantagem para volta

Em um jogo repleto de expectativas, visto que o Tricolor goleou o Fla por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro e Rogério Ceni estreava no novo comando, o São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1.

O primeiro tempo foi todo do clube da gávea. Com oito finalização a zero, o Rubro-Negro finalizou quatro vezes no gol, nos 45 primeiros minutos, mas não conseguiu abrir o placar. Gabigol perdeu duas chances claras, em uma finalizou para fora e na outra, Volpi defendeu.

Logo depois, aos 26′, Gabigol abriu o placar para o Rubro-negro. No entanto, após consulta ao VAR, o gol foi anulado pelo fato do atacante estar milímetros à frente do zagueiro Diego Costa.

No segundo tempo, no primeiro minuto, gol do São Paulo FC. Com linda enfiada de bola de Gabriel Sara, o atacante Brenner saiu na cara de Diego Alves e fez seu 17º gol na temporada. Entretanto, o Flamengo soube responder rápido, e em seguida, empatou a partida com Gabigol.

O Flamengo continuava criando as melhores oportunidades do jogo, e o time de Diniz insistia em saídas de bolas perigosas na entrada da área. O Rubro-negro não soube aproveitar as chances cedidas pelo Tricolor, mas a equipe visitante soube. Em erro na saída de bola do goleiro Hugo, que entrou na vaga de Diego Alves que saiu machucado no segundo tempo, Brenner roubou a bola do arqueiro e com o gol livre, estufou as redes e anotou seu segundo tento na partida. Resultado final: São Paulo 2 a 1.

Como fica?

A vitória deixa a equipe do Morumbi em vantagem para o jogo da volta. Um empate, classifica o tricolor para a próxima fase.

Por não haver gol fora de casa, qualquer vitória do Flamengo por um gol de diferença, leva a partida para as penalidades.

Outros jogos da Copa do Brasil

Palmeiras 3 x 0 Ceará

Cuiabá 1 x 2 Grêmio

Internacional 0 x 1 América MG

Próximos jogos

Flamengo e São Paulo retornam a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, às 19h, já o Fla recebe o Atlético GO às 21h30, no Maracanã.