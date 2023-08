Flamengo mantém Sampaoli mesmo com eliminação da Libertadores

Com a derrota para o Olimpia na última quinta-feira, 10 de agosto, o Flamengo está eliminado da Libertadores nas oitavas de final. Nas redes sociais torcedores pediram a saída do treinador Jorge Sampaoli, com problemas dentro e fora de campo. Saiba qual é a situação do comandante e se ele vai permanecer no comando do time.

Confira os memes do Flamengo eliminado da Libertadores 2023

O Sampaoli vai sair do Flamengo ou não?

O trabalho de Jorge Sampaoli vai continuar no Flamengo mesmo após a eliminação do grupo na Libertadores, de acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, do portal UOL. A diretoria resolveu bancar a permanência do argentino no cargo e agora não pensa em mudar de técnico, mesmo com todos os problemas dentro e fora de campo.

Escolhido por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, Sampaoli vai permanecer no comando do clube para a disputa da semifinal da Copa do Brasil e o Brasileirão. O treinador tem passagens por Atlético Mineiro, Santos e a Seleção da Argentina.

O Flamengo venceu o Olimpia por 1 x 0 na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, mas o clube paraguaio virou o cenário em seu favor com a vitória em 3 x 1 na quinta-feira, no Defensores del Chaco.

No último fim de semana, o atacante Pedro publicou nas redes sociais um desabafo onde disse ter sido agredido pelo preparador físico de Sampaoli, o argentino Pablo Fernández, acusando o preparador de lhe dar tapas e socos no rosto após uma confusão no vestiário. O episódio deixou o ambiente do Rubro-Negro bastante agitado, com um início de crise tanto dentro quanto fora de campo.

Com a volta de Bruno Henrique, Pedro está na reserva do Flamengo. No duelo contra o Olimpia o clube da Gávea foi bem no primeiro tempo, mas pareceu perdido no segundo após a expulsão de Sampaoli no comecinho do jogo.

Qual é o salário do Sampaoli no Flamengo?

Contratado para substituir o português Vitor Pereira, o argentino Jorge Sampaoli assumiu o comando do Flamengo em 16 de abril, em vitória contra o Coritiba por 3 a 0, na primeira rodada do Brasileirão.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o salário de Sampaoli é de R$ 2 milhões por mês, valor que o coloca na prateleira de altos salários do futebol brasileiro, especialmente para treinadores. O número, inclusive, é o mesmo que Vitor Pereira recebia no clube carioca.

Desde a sua estreia, são 30 partidas, 17 vitórias, seis derrotas e sete empates, com 55 gols marcados e 32 sofridos entre o Brasileirão, Libertadores e a Copa do Brasil.

O maior salário no Brasil é de Abel Ferreira, com R$ 2,8 milhões por mês, em números divulgados por Jorge Nicola em seu canal do Youtube.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

Fora da Libertadores, o Flamengo tem pela frente a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil e a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.

No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil o elenco venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, com a partida de volta marcada para quarta-feira, 16 de agosto, no Maracanã. O time carioca só precisa do empate para chegar até a final da competição pelo segundo ano consecutivo.

Pelo Brasileirão o clube ocupa a vice-liderança com 31 pontos entre nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, empatado com Fluminense, Palmeiras e RB Bragantino em terceiro, quarto e quinto respectivamente, com a diferença para o Botafogo em 13 pontos.

Próximos jogos do Flamengo:

Flamengo x São Paulo - Domingo, 13/08 às 18h30 - Brasileirão

Flamengo x Grêmio - Quarta-feira, 16/08 às 21h30 - Copa do Brasil

Coritiba x Flamengo - Domingo, 20/08 às 16h - Brasileirão

