Sem Flamengo: 8 times que estão nas quartas de final da Libertadores

Oito equipes estão classificadas para as quartas de final da Libertadores. Os resultados da terça, quarta e quinta-feira, 08, 09 e 10 de agosto, pela última rodada das oitavas de final, definiram cada um dos participantes da etapa eliminatória.

Quais os times estão nas quartas de final da Libertadores?

O Boca Juniors, Racing, Deportivo Pereira, Palmeiras, Fluminense, Bolívar, Internacional e Olimpia estão classificados para as quartas de final da Libertadores, com todas as vagas definidas. Cada time já sabe quem vai enfrentar na próxima fase porque o chaveamento já está formado pela Conmebol.

Cada uma das equipes classificada venceu o seu confronto das oitavas de final para chegar até aqui.

Fluminense: contra o Argentinos Juniors, o Tricolor das Laranjeiras não saiu do 1 a 1 no primeiro jogo, em Buenos Aires, com expulsão de Marcelo. Na volta, venceu por 2 a 0 com gols de Samuel Xavier e John Kennedy no finalzinho da partida.

Bolívar: diante do Athletico Paranaense na Ligga Arena, o Bolívar levou a melhor nos pênaltis após o Furacão deixar tudo igual no tempo regulamentar em 2 a 0. O time boliviano venceu o primeiro jogo por 3 a 1, em casa.

Internacional: sob o comando de Eduardo Coudet, o Internacional estreou com derrota nas oitavas de final por 2 a 1 contra o River Plate, em Buenos Aires. Na volta, o time se classificou nos pênaltis em Porto Alegre.

Boca Juniors: o argentino empatou com o Nacional no primeiro jogo, mas venceu nos pênaltis a segunda partida, em La Bambonera, por 4 a 2 após o novo empate no tempo regulamentar.

Racing: outro argentino que também está confirmado é o Racing. O elenco perdeu para o Atlético Nacional no primeiro confronto, 4 a 2, mas deu a volta por cima e venceu o rival por 3 a 0 em casa na quinta-feira.

Deportivo Pereira: grande surpresa da edição, o Deportivo Pereira venceu o primeiro jogo contra o Independiente del Valle por 1 a 0, enquanto na volta o empate em 1 a 1 deu a classificação inédita o grupo.

Palmeiras: o alviverde garantiu a vantagem no primeiro confronto por 1 a 0, enquanto na volta o empate no Allianz Parque deu a classificação para o time de Abel Ferreira.

Olimpia: o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas o time paraguaio deu a volta por cima e garantiu a classificação após a vitória por 3 a 1, em casa.

Datas das quartas de final da Libertadores 2023

As quartas de final vão ocorrer nos dias 22, 23 e 24 com os jogos de ida e 29, 30 e 31 de agosto com a volta. A final da Libertadores 2023 será em 4 de novembro, no Estádio do Maracanã

Jogo de ida: Boca Juniors x Racing

Jogo de volta: Racing x Boca Juniors

Jogo de ida: Deportivo Pereira x Palmeiras

Jogo de volta: Palmeiras x Deportivo Pereira

Jogo de ida: Bolívar x Internacional

Jogo de volta: Internacional x Bolívar

Jogo de ida: Fluminense x Olimpia

Jogo de volta: Olimpia x Fluminense

Calendário até a final em 2023

As quartas de final serão disputadas em agosto durante duas semanas, enquanto a semifinal será iniciada no mês seguinte até outubro. Com o calendário definido antes mesmo da temporada começar, a Conmebol espera não ter que realizar mudanças até a decisão no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Quartas de final da Libertadores:

Jogos de ida: 21, 22 e 23 de agosto

Jogos de volta: 28, 29 e 30 de agosto

Semifinal da Libertadores:

Jogos de ida: 26 e 27 de setembro

Jogos de volta: 03 e 04 de outubro

Final da Libertadores:

04 de novembro, no Maracanã

