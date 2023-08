Confira os melhores memes do Flamengo eliminado da Libertadores 2023

Flamengo e Olimpia disputaram as oitavas de final nesta quinta-feira, 10 de agosto, no Paraguai

A vida do torcedor do Flamengo não está nada fácil. Na noite desta quinta-feira, 10 de agosto, o elenco carioca foi eliminado da Libertadores após a derrota para o Olimpia em 3 a 1 no jogo de volta das oitavas de final. Com o resultado, memes do Flamengo dominaram as redes sociais.

Veja o resultado do jogo do Flamengo hoje

Memes do Flamengo eliminado na Libertadores

A eliminação do Flamengo na Libertadores fez a festa dos torcedores rivais, como Vasco, Botafogo, Fluminense e até mesmo de outros estados, que aproveitaram para alfinetar o desempenho do Rubro-Negro.

O time do Flamengo entrou em campo com Matheus Cunha; Filipe Luís, David Luiz, Fabrício Bruno, Wesley; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O elenco fez um bom primeiro tempo, com gol de Bruno Henrique, mas no segundo tempo a expulsão de Sampaoli deixou os jogadores completamente perdidos.

Nas redes sociais, memes do Flamengo viralizaram com brincadeiras sobre a eliminação, incluindo fotos, vídeos e brincadeiras, além do treinador Sampaoli.

SORRIA, CIDADÃO DE BEM! PODE SORRIR! O FLAMENGO ESTÁ ELIMINADO DA LIBERTADORES 2023! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/RNX4iAPwDU — Sincerão (@oficialsincerao) August 11, 2023

flamengo está eliminado da libertadores pelo olimpia kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/cFzat781UY — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 11, 2023

Ser eliminado pelo Olímpia com 3 gols de cabeça kkkkkkkkk pic.twitter.com/4ytx2n3ILO — Hanna (@Hann__14) August 11, 2023

Flamengo eliminado da Libertadores pic.twitter.com/egEDbjfuxU — Filho do Tico (@romulorogia) August 11, 2023

Sobrou até mesmo para Gabigol, um dos jogadores mais criticados na partida por torcedores.

Flamengo precisando de gol Gabigol: pic.twitter.com/XiCFnEMzeZ — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) August 11, 2023

Quem tá eliminado faz careta. pic.twitter.com/MDJ80BgV67 — ABAD, O FISCAL (@AbadFiscaliza) August 11, 2023

Sampaoli, treinador do Flamengo, também foi alvo de críticas e memes na internet.

Jorge Sampaoli tá Igualzinho ao meme kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk#OLIxFLA pic.twitter.com/BTgHt4fPSy — Leonardo, o aurinegro 🐝 (@evouker) August 11, 2023



Até Pablo Fernández, ex-preparador físico, apareceu nas brincadeiras.

Tudo isso só foi possível graças a esse homem. Vida longa a Pablo Fernández! pic.twitter.com/j1meWKrrCM — Saimon (@saimon_man) August 11, 2023



Claro, o famoso cheirinho não ficou de fora.

FICOU NO CHEIRINHO DENOVO KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/1oqzNhm7fg — Sonic Vascaino ✠ (@sonicvascaino) August 11, 2023

Esse é o verdadeiro Flamengo, o time do cheirinho 🤣🤣🤣🤣🤣

Olimpia Gerson Bruno Henrique #OLIxFLA pic.twitter.com/CwCWMdAw4Z — Richard_S_F (@R_StephenFalken) August 11, 2023

Qual é o próximo jogo do Flamengo?

O Flamengo entra em campo no próximo domingo, 13 de agosto, para enfrentar o São Paulo na 19ª rodada do Brasileirão no Maracanã, às 18h30, com transmissão no Sportv e Premiere ao vivo entre as operadoras de televisão por assinatura e plataformas digitais.

O elenco carioca é o segundo colocado na classificação com 31 pontos, somados em nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas enquanto o Tricolor está em nono lugar na tabela com 26 pontos, com oito triunfos, cinco empates e seis derrotas.

O Flamengo está eliminado da Libertadores, enquanto o São Paulo avançou para as quartas de final da Sul-Americana.

